Čilý stavební ruch vládne v budově Městského divadla a kina Ostrov v Havlíčkově Brodě. Začala tak první etapa rekonstrukce, kterou stará budova potřebuje jako sůl. Do podzimu se návštěvníci dočkají moderních toalet. Také fasáda prokoukne.

Předpokládaná cena kompletní rekonstrukce je asi čtyřicet milionů korun. První část oprav schválila mimořádná rada města. „Firma z Havlíčkova Brodu, která zvítězila ve výběrovém řízení, ze všeho nejdřív opraví toalety pro veřejnost v přízemí a prvním patře budovy," informoval místostarosta Zbyněk Stejskal.

Nové toalety jsou ale jen zlomek investic, které je třeba do budovy časem vložit. „Je to vlastně taková první vlaštovka v celkové rekonstrukci, kterou Ostrov už nutně potřebuje,“ upřesnil ředitel společnosti Městské divadlo a kino Ostrov Tomáš Hermann. Ovšem i tato „vlaštovka“ přijde asi na tři miliony.

Podle důchodkyně Evy Kašparové si Ostrov důkladnou proměnu zaslouží. „Před covidem jsme tam chodili do divadla. V Brodě je to centrum kultury, mělo by podle toho vypadat,“ zdůraznila.

Podobný názor má i František Štibor z brodského spolku Adivadlo. „Už ten vstup do budovy je kočkopes. Jak jsem slyšel, plánuje vedení Ostrova nové průčelí a vstup do budovy. Dobrý nápad. Jen je potřeba, aby ty opravy měly smysl. Aby město nepodlehlo rozmaru nějakého architekta. Celek by pak v konečné fázi mohl vypadat ještě hůř než dneska,“ řekl Deníku již dříve.

V současné době už dělníci obsadili přízemí a první patro. Nových moderních toalet se návštěvníci dočkají na podzim při zahájení nové sezony. „Mají vzhled odpovídající potřebám jedenadvacátého století,“ podotkl Hermann. To mimo jiné znamená, že mají novou elektroinstalaci, dělníci postavili příčky, obložili stěny decentním vzorem.

Mění se také fasáda budovy. Podle Hermanna je to ale jen kosmetická úprava. Z budovy padala omítka v kusech. Starou omítku bylo třeba odstranit, budovu omítnout znovu a upravit nerovnosti. „Tím se vytvoří ideální základ do budoucna, abychom mohli nechat budovu zateplit nebo fasádu ještě upravit,“ poznamenal Hermann.

Neutěšeným stavem Ostrova se zabýval i kulturní výbor města. „Už loni na podzim jsme si dojednali základní opravu fasády a nátěry. Jenže z toho sešlo kvůli počasí. Takže se opravy přesunuly na letošek,“ upřesnil Hermann. Další problémy má objekt se vzlínající spodní vodou. Proto bylo potřeba ve spodní části budovy otlouci zeď až na základní cihly. Jak na jednání výboru pro kulturu radnice v Havlíčkově Brodě poznamenal předseda Jan Schwarz, vzhled Ostrova je doslova nešťastný.