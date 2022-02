Padající omítka, zastaralé toalety. Potíže s vlhkem a podzemní vodou. Ještě několik let a z brodského kulturního stánku bude ostuda města. Velkou rekonstrukci potřebuje Městské divadlo a kino Ostrov v Havlíčkově Brodě. O první části oprav jednala i mimořádná rada města.

Podle místostarosty Zbyňka Stejskala se jednalo o nutnou opravu toalet. "Rada na mimořádném jednání potvrdila výsledky výběrového řízení pořádaného odbornou komisí. Komise ze čtyř uchazečů na základě nejnižší nabídky vybrala firmu z Havlíčkova Brodu. Rada výběr potvrdila. Fima provede na Ostrově co nejdřív opravy toalet pro veřejnost v přízemí a prvním patře budovy," vysvětlil.

Nové toalety jsou ale jen zlomek investic, které je třeba do budovy časem vložit. „Je to vlastně taková první vlaštovka v celkové rekonstrukci, kterou Ostrov už nutně potřebuje,“ upřesnil ředitel společnosti Městské divadlo a kino Ostrov Tomáš Hermann.

Ovšem i tato „vlaštovka“ přijde asi na tři miliony. Velká rekonstrukce budovy, odkud z čelní stěny padá v kusech omítka a její spodní části, kde vzlíná vlhkost, bude stát minimálně desetkrát tolik. Neutěšeným stavem Ostrova se zabýval i kulturní výbor města. „Už loni na podzim jsme si dojednali základní opravu fasády a nátěry. Jenže z toho sešlo, kvůli počasí. Takže se opravy přesunuly na letošek. Jak to počasí dovolí, upřesnil Hermann. Další problémy má objekt se vzlínající spodní vodou. Proto bylo potřeba ve spodní části budovy otlouci zeď až na základní cihly.

Městské divadlo a kino Ostrov



Původně Kulturní dům Ostrov



Pochází z osmdesátých let dvacátého století



Provozovaly ho textilní odborové organizace



Před šesti lety ho město od textiláků odkoupilo, včetně obchodních podílů za dvanáct milionů.



Městské divadlo a kino Ostrov je nový název.

Jak na jednání výboru pro kulturu radnice v Havlíčkově Brodě poznamenal předseda Jan Schwarz, vzhled Ostrova je doslova nešťastný.

Podle Františka Štibora z brodského spolku Adivadlo Ostrov odborný zásah potřebuje. „Už ten vstup do budovy je kočkopes. Jak jsem slyšel, plánuje vedení Ostrova nové průčelí a vstup do budovy. Dobrý nápad, říkám. Jen je potřeba, aby ty opravy měly smysl. Aby město nepodlehlo rozmaru nějakého architekta. Celek by pak mohl vypadat v konečné fázi ještě hůř než dneska,“ poznamenal.

Stav brodského kina naopak nechává chladným Milana Sedláka, který kulturní dům často kritizoval na sociálních sítích.. "Ten barák byl vždycky jen studna na peníze a trafika pro brodské prominenty.Padají do něj miliony. Přitom hned vedle je kulturní dům jako hrom. Nač potřebuje Brod dva kulturní sály," prohlásil. Vedle Městského divadla a kina Ostrov skutečně je druhý kulturák s názvem Kulturní dům Ostrov, ale ten má soukromého provozovatele.

K základní opravě omítky na budově městského divadla a kina dojde na jaře. Práce vyjdou asi na dvě stovky tisíc. Další opravy omítky ve směru od řeky čekají Městské divadlo do léta. „Omítku obnoví studenti brodské střední průmyslové školy stavební v rámci praxe. Máme se školou skvělou spolupráci. Takže studenti si vyzkouší to, co znají ze školy a Ostrov ušetří ,“ dodal Hermann s tím, že další práce už zajistí odborná firma.

Podle Hermanna je hlavně vzlínající vlhkost v budově stále větší problém. Ostrov stojí blízko řeky a zřejmě to má na mokro v objektu vliv.„Neprodyšné venkovní obklady na zdech jsme museli sundat. Proto v současné době vypadají zdi Ostrova tak nešťastně,“ podotkl.

Městské divadlo a kino Ostrov ale potřebuje kompletní rekonstrukci. Tu Hermann odhaduje asi na čtyřicet milionů. Budova pochází z osmdesátých let dvacátého století. V jejím vzhledu dominuje hlavně sklo a beton.