Chata pochází ze třicátých let dvacátého století. „Myslím, že kupec se nenajde. Pro zájemce co mají peníze je chata málo honosná. Pro ty méně náročné je cena moc vysoká,“ komentoval situaci zastupitel Milan Plodík. Chatu zdědilo město Havlíčkův Brod z minulosti společně s bývalým Domem Pionýrů. „Kraj na nás chatu převedl a my dostali za úkol ji udržovat. Chatu využívá jako turistickou základnu AZ Centrum. Je ale dneska ve špatném stavu a oprava by byla drahá. Takže jsme se rozhodli chatu prodat. Navíc tam jezdí málo lidí,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal.