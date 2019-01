Havlíčkův Brod – Pár dní to sice trvalo, ale vedení Bruslařského klubu našlo náhradu za Aleše Tottera, který přijal nabídku prvoligového Mostu.

Roman Kaňkovský. | Foto: hctechnika.cz

Na střídačku Havlíčkova Brodu se postaví Roman Kaňkovský.

Fanouškům Dukly velmi známé jméno, jako hráč dokázal s Jihlavou vyhrát před čtvrt stoletím československou nejvyšší soutěž. Ve svém životopisu také zaznamenal i funkci generálního manažera znojemských Orlů, a to po dlouhých deset let, po přesunu extraligové licence do brněnské Komety na této pozici skončil.

Roman Kaňkovský má s trénováním na druholigové úrovní zkušenosti, jelikož několik sezon vedl brněnskou Techniku, s níž si zahrál i o postup do první ligy.

K týmu se jihlavský rodák připojí až ve čtvrtek, po derby Vysočiny. „Tým si převezme na čtvrtečním tréninku. Nechtěli jsme zasahovat do středečního zápasu ve Žďáru, který má připraven Láďa Fixa," říká předseda Bruslařského klubu David Kozlík st. pro klubový web. Premiéra čeká na Romana Kaňkovského až v sobotu, kdy Havlíčkův Brod přivítá Moravské Budějovice. „Tým je funkční a od nového trenéra si slibujeme, že ho posune dál a zapracuje na rezervách. Všichni víme, kde nás aktuálně tlačí bota. Hlavním cílem bude udržet tým na prvním místě v tabulce," doplňuje Kozlík.

Ondřej Krásný