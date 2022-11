Už tradičně postaví venkovní bruslařskou plochu v Polné. Zde zahájení jeho provozu jako vždy spojí s oslavami předvánočního času. „Kluziště pro veřejnost otevřeme 26. listopadu. Lidé na něm budou moci bruslit až do 20. ledna. Otevření venkovní plochy doplní zpívání koled, opět přijede i Nebeský pošťák. Připravujeme také ohňostroj,“ sdělil starosta Jindřich Skočdopole.

VIDEO: Třebíč už má vánoční strom, při kácení přišel o několik větví

Ve stejný den jako v Polné začnou s bruslením i ve Velkém Meziříčí. „Lidé zde budou moci bruslit do 15. ledna. Se zahájením provozu kluziště zde otevřeme adventní trh, o den později rozsvítíme vánoční výzdobu,“ informovala Zuzana Najtová z velkomeziříčské radnice.

V Polné i Velkém Meziříčí nemají kluziště vyrobené z ledu, ale ze speciálního plastu. Proto zde navýšení cen za energie nijak nepocítí. „Kluziště je již koupené a montují ho pracovníci organizace Sportoviště VM. Náklady jsou tedy nyní už pouze za mzdy pracovníků a za chemii na čištění kluziště,“ dodala Najtová.

Do zajímavé situace se dostali v Humpolci. Zde plocha bude, nové vedení města z ní ale příliš nadšené není. „Bývalí zástupci města bez ohledu na nastupující energetickou krizi, stoupající inflaci a zřejmě i bez výběrového řízení na poskytovatele venkovního kluziště uzavřeli smlouvu pro tento rok na dva měsíce, ať to stojí, co to stojí. V roce 2021 to přitom byl pouze jeden měsíc provozu,“ posteskl si humpolecký místostarosta Pavel Hrala. „Nové vedení města už nemohlo smlouvu vypovědět. Proto budeme v Humpolci provozovat kluziště ve stejné podobě jako loni, navíc skoro o měsíc déle,“ dodal.

Humpolečtí tak za provoz kluziště zaplatí o téměř čtyři sta tisíc korun více než loni. Dva měsíce provozu je vyjdou na necelých devět set tisíc.

Záleží na počasí

Také v Třebíči museli sáhnout do kapsy poměrně hluboko. Zdejší plocha je opravdu ledová a provozuje ji baseballový klub Třebíč Nuclears na svém víceúčelovém menším hřišti. Jeho provoz baseballisté částečně hradí z příspěvku města. „Oproti loňsku navýšíme příspěvek na kluziště o dvě stě padesát tisíc korun na sedm set tisíc,“ uvedl pro Deník již dříve starosta Pavel Pacal.

Podle předsedy třebíčských baseballistů Jana Urbánka bude provoz plochy záležet na počasí. „Chceme ji zprovoznit před vánočními svátky. Pokud nebude třeba deset stupňů nad nulou, tak možná ve druhém prosincovém týdnu,“ prohlásil Urbánek.

Raritou Vysočiny jsou Rouchovany na Třebíčsku. V obci se 1200 obyvateli provozují venkovní ledovou plochu už šest let. „Letos tomu nebude jinak. Bruslaři by na ni mohli vyjet asi na Mikuláše,“ potvrdil starosta Vladimír Černý.

Bočková z Případů: Kriminalistkou bych být nemohla. Její srdce patří Třebíčsku

Venkovní kluziště ani ledový adventní věnec však tentokrát nebude v Jihlavě. „Náklady na jeho stavbu a provoz činily okolo pěti milionů korun. Vzhledem k rostoucím cenám energií bychom tuto částku určitě překročili,“ vysvětlil Jakub Deml, ředitel příspěvkové organizace města Brána Jihlavy.

Jihlavané si ale i letos užijí běžkařskou trasu v Heulosu, jejíž zasněžování vyjde jen na desetinu toho, co by stál led. Zdejší milovníci bruslení navíc mohou využít i vnitřní ledové plochy v Zimáčku. Veřejné bruslení nabízejí i další stadiony po celé Vysočině.

Kde se bude na Vysočině bruslit venku:



* Polná – v parku na Husově náměstí

* Velké Meziříčí – na Náměstí

* Humpolec – park Stromovka

* Třebíč – u baseballového stadionu Na Hvězdě, Znojemská ulice

* Rouchovany – za školou