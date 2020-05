Muzeum Vysočiny chce návštěvníkům nabídnout novou expozici pod názvem Bejvávalo dobře, kterou už nestačilo v březnu kvůli bezpečnostním opatřením kvůli koronaviru otevřít. „Je to národopisná výstava o každodenním životě na Německobrodsku na přelomu 19. a 20. století ze sbírek Dušana Naňáka,“ upřesnil Kamp. Návštěvníci muzea mohou nahlédnout do venkovské světnice a podívat se, jak se vyráběl takzvaný modrotisk. Muzeum chystá také slavnostní vernisáž za účasti sběratele Naňáka, ale ta se uskuteční až v pátek 15. května, podle aktuální bezpečnostní situace.

Jihlavské muzeum a pobočka v Třešti bude po koronavirové pauze přístupné až od úterý 12. května. "Kromě stálých expozic návštěvníci uvidí i výstavy, které by kvůli současné situaci přišly o návštěvníky. Prodlouží se výstava výstava ve velkém sále Po stopách brouka Pytlíka aneb hmyzí postavičky z knížek Ondřeje Sekory očima entomologa.Další výstava v malém sále je věnovaná 100. výročí narození českého historika a archiváře. Františka Hoffmanna," doplnila Dana Oberreiterová.V prostorách muzejní půdy pokračuje výstava Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Jihlavsku aneb využití dendrochronologie v archeologii.

První novou výstavou bude podle Oberreiterové výstava na muzejních arkádách s názvem „75“ fotograf Antonín Chloupek. Ta mapuje průřez autorovou celoživotní tvorbou. Návštěvníci si ji prohlédnou už od 15. května. Ovšem přednášky a vernisáže se v mzzeu nekonají až do odvolání. "Provoz muzea bude probíhat za zpřísněných opatření tak, aby se minimalizovalo riziko šíření infekce. Tato opatření se týkají počtu návštěvníků, jejich pohybu v expozicích, které necháme pravidelně dezinfikovat," zdůraznila Oberreiterová.

Pravidelní návštěvníci městského muzea v Polné si ale na první prohlídky počkají až do prvního června. "Myslím, že otvírat už v polovině května je předčasné. Lidé asi budou nakupovat nejdřív spotřební zboží, než by mířili do muzea," podotkla ředitelka Alena Vyskočilová s tím, že prvního června se muzeum v Polné otevře výstavou k výročí narození a úmrtí Jana Amose Komenského.

Uzavřeno až do odvolání je rovněž Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou. "Informace o otevření muzea se návštěvníci dozví včas na našich webových stránkách, na Facebooku a prostřednictvím médií," sdělil za oddělení historie muzea Stanislav Mikule. Hrad v Lipnici nad Sázavou a hradní muzeum se otevře 25. května.Podle kastelána Marka Hanzlíka ale za dodržování přísných hygienických opatření. Kdy se otevře například sklářské muzeum Huť Jakub Tasice, národní kulturní památka kde se natáčel slavný seriál Synové a dcery Jakuba skláře, je otázka.

"Aktuální termín otevření sklárny je na základě vládních usnesení 8.6.2020.Nicméně vzhledem k chaotickému jednání našich vedoucích politických představitelů nelze vyloučit změnu termínu. V současné době ani neznáme bohužel ani podmínky otevření," vzkazuje muzeum návštěvníkům na svých webových stránkách. Prodejna skla je ale otevřena již od 28. dubna.

Na otevření se chystá po neděli také Muzeum Vysočiny Pelhřimov. "Zatím je to s otazníkem, ale muzeum má webové stránky, kde se návštěvníci všechny podrobnosti dozví včas," sdělila za muzeum kurátorka Miroslava Kvášová.