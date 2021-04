Aby ale neusedla za volant po příliš dlouhé pauze, jízdy si společně se svým učitelem autoškoly naplánovala s většími rozestupy.

Podobně na tom je i řada dalších budoucích řidičů na Vysočině, kteří si na své závěrečné zkoušky v autoškole budou muset počkat třeba ještě i několik týdnů. Kvůli omezení, kdy vláda zakázala od 2. března do 11. dubna konání zmíněných závěrečných zkoušek s tím, že výuka povolená byla, tak v některých autoškolách vznikla fronta.

Své o tom ví například Jaroslav Němec z autoškoly v Humpolci. „Bojíme se, aby se to stíhalo. Zkušební komisař má ze zákona čtrnáctidenní lhůtu na to, aby nám dal termín. Zatím to jde, ale máme tu zemědělskou školu, kde budou žáci brzy chodit ke zkouškám. Nám se tu žáci taky nahrnuly, takže z toho mám obavy,“ strachoval se učitel Jaroslav Němec.

Dodal také, že běžně stíhají odjet závěrečnou jízdu s pěti zkoušejícími za den. „Teď mi vzal zkušební komisař jenom čtyři žáky a jednoho mi dal až o dva dny déle,“ poznamenal Němec.

Zkoušky nejde urychlit

Zkušebním komisařům se ale na základě zmíněného výpadku režim nijak nezměnil. „Máme toho opravdu hodně, ale zkoušek máme pořád stejně. Zkoušky se dělají podle zákona a metodiky ministerstva dopravy, takže je nejde nějak urychlit,“ uvedl Luboš Vondrák, zkušební komisař pelhřimovského městského úřadu.

Podle jeho slov by se situace mohla vrátit do normálu zhruba za jeden až dva měsíce. „Záleží ale na tom, jak se k tomu postaví autoškoly, protože od nás mají volnou ruku, aby přihlásili ke zkoušce ty, kteří to nutně potřebují,“ doplnil Vondrák.

Naopak žádný velký přetlak nepociťují na odboru dopravy jihlavského magistrátu. „Dá se říci, že jedeme v podobném režimu jako předtím. Myslíme si, že vzhledem k situaci ti, co chtěli dělat řidičské oprávnění, počkali a ten výcvik tam neprobíhal. Pokud jsme ve standardním režimu, tak týdně odbavíme zhruba kolem čtyřiceti až padesáti zkoušek,“ sdělil vedoucí úseku řidičů Antonín Bezrouk s tím, že zpoždění způsobené výpadkem doženou v horizontu čtrnácti dnů.

Podle Martina Aujezdského, který provozuje autoškolu v Třebíči a zároveň působí v Asociaci autoškol, záleží na tom, kolik komisařů má konkrétní obvod na starost. „K nějakému zpoždění určitě musí dojít, protože když se měsíc a půl nezkoušelo, tak tam naskočilo zhruba dvanáct až patnáct tisíc lidí z celé republiky, kteří měli být zkoušení a nebyli. Takže teď během května, června a července bude docházet k tomu, že se budou lidé kupit,“ řekl Martin Aujezdský.