Obnovu parku řešili při debatě na veřejném fóru v anketě Priority rozvoje města. První část proměny přes sto let starého parku už se uskutečnila. Město za ni získalo před třemi lety dokonce cenu Stavba roku Vysočiny. „Loni na práce v parku nebyly peníze. Letos je to ale jinak. Park Budoucnost se dočká pokračování revitalizace. Už jsme podrobnosti probrali s architektem Zdeňkem Sendlerem. Co nejdřív vyhlásíme soutěž na firmu, která proměnu provede,“ informoval místostarosta Libor Honzárek.

Za vynikající zprávu to považuje především havlíčkobrodský Okrašlovací spolek Budoucnost. „Klobouk dolů, že se radnice pustila v tak rozpočtově nejisté době do další obnovy parku. Jestli se podaří plány uskutečnit, obnoví se díky tomu celá vstupní část,“ prohlásil za vedení spolku Jan Schneider. Zpráva potěšila i havlíčkobrodského turistu Ladislava Rasochu. „Já to vítám. Park by měl být hlavně pro děti. Tak ať dobře vypadá,“ řekl Rasocha. Jiný názor na to ale má ale Věra Ondráčková. „Myslím, že by se našly jiné potřebné věci, do kterých je třeba dát peníze. Například sociální služby pro osamělé důchodce. Park není tak nejhorší," řekla Ondráčková.

První etapa obnovy parku

Cena zhruba čtyřiadvacet milionů. Úpravy trvaly rok. Odborníci ošetřili stovky stromů, vzniklo nové hřiště za budovou AZ centra a kiosek s občerstvením. Vznikl nový rybníček Očko.

Podle architekta Sendlera se záměr proměny brodského parku Budoucnost zrodil před více než deseti lety. „Úpravy rozsáhlého havlíčkobrodského parku jsou rozdělené do čtyř etap,“ upřesnil Sendler. Aktuálně je hotová první etapa o rozloze čtyř tisíc metrů čtverečních. To je kompletní obnova prostor starého dětského hřiště za budovou AZ Centra a jeho okolí poblíž základní školy V Sadech.

Druhá etapa se uskuteční letos. „Obnovou projde celý prostor kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kolem bývalé základní školy Rubešova, až ke hrázi rybníka Hastrman směrem ke Štáflově baště, kde stojí pomník Bedřicha Smetany. Největší změnou asi bude úplně nová síť cest,“ vysvětlil místostarosta Honzárek.

Odklad by znamenal problém

Druhá etapa začne letos

Cena zhruba dvě desítky milionů korun. Obnovou projde prostor kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, kolem bývalé základní školy Rubešova až ke hrázi rybníka Hastrman směrem ke Štáflově baště, kde stojí pomník Bedřicha Smetany. Největší změnou asi bude úplně nová síť cest.

Obnova začne jen co radnice vybere vhodnou firmu. O obnově parku se na radnici mluvilo už loni, ale tehdy na to nebyly peníze. Podle ekologa Václava Hlaváče by další průtahy přinesly problémy. „Jestli se ani příští rok nenajdou peníze, nechci malovat černé scénáře, ale asi začne problém. Bude nutné začít víc investovat do údržby zeleně. Také projekt na druhou část obnovy parku bude starý,“ poznamenal tehdy Hlaváč.

Jak vysokou cenu město za obnovu parku zaplatí, nechce místostarosta předjímat. „Už kvůli výběrovému řízení. Řekněme, že bude přibližně stejná jako v první etapě,“ poznamenal Honzárek. Že práce platí město z rozpočtu, to potvrdil i starosta Jan Tecl. „Na obnovu parku jsme nenašli žádný dotační titul, takže opravdu město uhradí druhou etapu prací z rozpočtu,“ řekl Deníku Tecl.

Podle architekta Sendlera je to obrovská výhoda. „Je dobře, že revitalizace parku není svázaná systémem dotací, které práci brzdí. Když práce financuje město, můžeme být kreativní. Například kameny kolem jezírka u dětského hřiště jsem si osobně vybíral v lomu na Lipnici,“ zdůraznil při dokončení první etapy architekt. Revitalizaci celého parku představil architekt Sendler brodské veřejnosti už před devíti lety. Návrh počítal s novou zelení i úpravou parkových rybníků.