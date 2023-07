Například Ladislav Vampola. „Covid mě vzal loni tak, že jsem sotva chodil. Tak vím, jak se cítí člověk, který má problém dojít na autobus,“ prohlásil. Podle Štěpána Podéště, který také na Výšině bydlí, zastávku potřebují jak senioři, tak děti, které jezdí do školy. Ale i lidé jezdící městským autobusem do práce.

Důvod, proč chce vedení Havlíčkova Brodu zastávku Výšina zrušit, je fakt, že další je jen o dvě stě u supermarketu Penny. Avšak jejich blízkost není podle Marie Votavové argument pro rušení. „Sídliště stárne, zastávku potřebujeme. Že jinde v Brodě nemají ani jednu zastávku? To je problém tamních lidí, ať o zastávku bojují,“ zdůraznila.

Zastávka MHD Výšina: rozhodnout o ní mohou obyvatelé Brodu do půli června

Veřejnou debatu svolala místostarostka Marie Rothbauerová. „Nechceme rozhodovat od zeleného stolu. Ať o zastávce rozhodují ti, co na sídlišti žijí,“ vysvětlila Deníku.

Více parkování a úspory

Město na téma Výšina uspořádalo anketu. Zúčastnily se jí necelé dva tisíce lidí, většina si zastávku přeje. „Stojíme před rozhodnutím, zda i nadále zachovat autobusové zastávky MHD Výšina, nebo je zrušit. Zejména pokud si uvědomíme, že zhruba dvě stě metrů od nich cestující využívají další zastávku MHD Penny market a o kousek dále zastávku Pražská,“ konstatovala Rothbauerová.

Zastávka MHD Výšina

Sídliště Výšina počet lidí 1900

Bytů 740

Rodinných domků 50

Počet linek autobusů MHD 2, číslo 2 a 3

Linka 2 - 37 průjezdů za den

Linka 3 - 29 průjezdů za den

Linky jezdí jen v pracovních dnech

Jak vysvětlila, když zastávka na Výšině zmizí, získá sídliště klidovou zónu a víc míst pro parkování. Úspory vykáže i MHD, zimní údržba bude snazší a městská policie nebude muset řešit problémy s parkováním. To potvrdil Lubomír Hepner, vedoucí střediska MHD Technických služeb Havlíčkův Brod. Zrušení zastávky by přineslo úspory v provozu a na pohonných hmotách. „Jednou jsem to počítal, myslím, že jsem došel k číslu sto až dvě stě tisíc za rok,“ upřesnil Hepner.

Pouze jedna linka

Pokud zastávka Výšina zůstane, bude město uvažovat s ohledem na dopravní situaci o omezení průjezdu autobusů a místo dvou linek tam pojede jen jedna. Vedení města si nechalo loni zpracovat statistiku. Z ní podle Rothbauerové vyplynulo, že zastávka Výšina není tak využívaná jak obyvatelé tvrdí. Nejvíc lidí, kteří do autobusu nastoupili v jednom dni, bylo deset. Navíc většina cestujících nejsou senioři.

Podle Štěpána Podéště je na Výšině skutečně problém s neukázněnými automobilisty, ale to je podle něj věc městské policie. „Stačilo by do této lokality umístit kameru, řidiče potížisty fotografovat a pořádně pokutovat,“ myslí si. Rušení zastávky otevírá i další problém, kterého se bojí obyvatelé tamních rodinných domků. „Máme strach, že když zastávku zruší, stane se z Výšiny jedno velké parkoviště a auta budou stát přímo pod našimi okny,“ posteskla si Hana Kadlecová. Podle místostarosty Libora Honzárka je sídliště Výšina dopravní problém už pětatřicet let.

To, že si všichni účastníci veřejné debaty přejí zastávku MHD zachovat je podle místostarostky Rothbauerové pádný argument. „Budeme z toho vycházet a dáme na radnici hlavy dohromady. Bude potřeba omezit s ohledem na dopravní problémy průjezd autobusů, zachovat jen jednu linku a upravit její trasu,“ konstatovala.