Uvádí to Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2022 – 2026, který v úterý schválili krajští zastupitelé. Zatímco nyní jsou ve všech autobusech objednávaných krajem papírové jízdenky, do pěti let bude standard elektronické odbavení cestujících. Dopravci budou muset na linkové dopravě splnit nové požadavky. Patří mezi ně kontrola přestupů pomocí QR kódu na jízdence nebo platba jízdného bankovní kartou.

Stejný systém již zavádí i jihlavská MHD, kde řidiči prodají denně kolem osmi set jízdenek a možnost elektronického odbavení cestujících jim značně uvolní ruce. „Hodně si od toho slibujeme, tento systém se navíc bude snáze udržovat než se udržuje dvanáct automatů na jízdenky, které dnes máme,“ podotkl šéf dopravního podniku Radim Rovner v létě.

Co se městské hromadné dopravy týká, integrovaná do VDV je aktuálně jen ta třebíčská. Jihlavská by se měla připojit v druhé polovině příštího roku. Městská hromadná doprava je přitom provozována ve všech okresních městech a dále ve Velkém Meziříčí, Novém Městě na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem. Městské a linkové autobusy tam dosud nijak koordinované nejsou.

Dokument se také věnuje velikosti autobusů. Po Vysočině totiž jezdí nejčastěji autobusy kategorie velké, méně je těch středních a nízkokapacitní vozidla jsou spíše výjimkou. Velikost vozidel definuje ranní špička, po zbytek dne jezdí více či méně prázdné. Kraj tak chce častěji nasazovat menší vozy, které mají v provozu řadu výhod.

Co slibuje Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2022 – 2026



- zavedení Elektronického odbavení cestujících do pěti let



- více částečně nízkopodlažních autobusů a nové vlaky



- úpravy tratí, zastávek i nástupišť

Zvýší se i počet částečně nízkopodlažních autobusů. Těch, které jsou alespoň částečně nízkopodlažní, je aktuálně čtyřicet procent. „Skoro polovina? Asi bydlím na špatné adrese, vždycky se musím s kočárkem nějak popasovat se schody,“ konstatovala mladá cestující Jana z menší vesnice na Jihlavsku.

Zároveň hejtmanství už dva a půl roku optimalizuje celý systém VDV, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly. Omezit souběhy a vytvořit přestupní spojení přes významné uzly různými směry se již podařilo ve východní části okresů Havlíčkův Brod a Třebíč. Další části kraje budou následovat.

Dokument se věnuje i koncepci linkových jízdních řádů, které jsou údajně často podobné těm z osmdesátých let minulého století, přestože se potřeby lidí změnily. Chystá se tak koncepce jízdních řádů, kde budou pravidelně se opakující přestupní návaznosti mezi linkami, minimalizace souběhů různých linek na stejné trase nebo stejným směrem a provázanost autobusů s vlaky. „Pro kvalitu dopravní obslužnosti občanů Kraje Vysočina je dobrá nabídka spojení s Prahou a Brnem zásadní,“ stojí v dokumentu.

Co se týká železnice, tam bude potřeba zapracovat na infrastruktuře. Vedle přípravy na zavedení vysokorychlostní trati je třeba například optimalizovat trať Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě - Tišnov nebo zvýšit kapacitu trati z Kostelce u Jihlavy do krajského města. Existují i požadavky na nové zastávky třeba v Havlíčkově Brodě, Velkém Meziříčí – Bezděkově, Lukově, Moravských Budějovicích, Přibyslavicích, Horní Cerekvi, Pelhřimově nebo Proseči u Pacova.

Zároveň by bylo potřeba zlepšit umístění zastávek a nástupišť v Malém Beranově, Lukách nad Jihlavou, Starči, Rovném-Divišově, Rožné a Věžné. Prvně jmenovaná zastávka je přitom nově opravená, jen její dosažitelnost není snadná. „Abychom dodržovali předpisy, musíme dojet městskou hromadnou dopravou do Helenína, přejít zpátky přes pole, dojít na vlakovou zastávku Malý Beranov a odtud můžeme jet vlakem. To je absurdní,“ kroutil na jaře hlavou starosta Martin Zach, když popisoval situaci.

Nejen drážní nadšence pak může potěšit, že v rámci střednědobého výhledu lze na železnici očekávat patnáct nových vlaků dodávaných od roku 2023. „Jde o devět jednotek s kapacitou míst k sezení 120 osob. Současně dojde k dodání šesti kusů elektrických jednotek s kapacitou 160 osob k sezení,“ upřesnil krajský zastupitel Martin Hyský. Stát také příští rok změní koncepci linky R9. Rychlíky na lince Praha – Havlíčkův Brod – Brno budou nově zajíždět do Jihlavy.