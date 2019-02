První dražba byla v listopadu, druhá letos. Na podzim budova stála 29 milionů, což podle Ležatky vycházelo ze znaleckého posudku. Nyní prodejce o šest milionů slevil. ÚZSVM opět pokouší štěstí a chystá novou dražbu, v pořadí už třetí. Podle mluvčího úřadu Ležatky by dražba měla být na jaře, zřejmě v dubnu. Konkrétní termín zatím nepadl.

Budova bývalého finančního úřadu je prázdná od roku 2017, kdy ji finanční úřad opustil právě pro nevyhovující technický stav a přestěhoval se do historického objektu naproti okresnímu soudu. S ohledem na typ budovy a její technický stav je otázka, kdo takový objekt koupí a k čemu by ho využil. Město Havlíčkův Brod o bývalý „finančák“ nestojí. Přestavbě na byty brání územní plán. Objekt pochází ze 70. let dvacátého století a byl stavěn výhradně pro potřeby administrativy.