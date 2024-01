Rychlodráha nejspíš táhne. Ve Světlé nad Sázavou přibyde šedesátka bytů

Rekonstrukce historické nádražní budovy, odkud se před víc než sto lety spisovatel Jaroslav Hašek společně s malířem Jaroslavem Panuškou vydal pěšky na Lipnici, bude stát Správu železnic skoro 50 milionů korun s přispěním evropských dotací.

Správa železnic chce rekonstrukci stihnout za čtrnáct měsíců. Vede k tomu nejen potřeba nechat už notně zchátralou budovu opravit, ale také fakt, že Světlá nad Sázavou je městem, kolem něhož povede vysokorychlostní trať (VRT).

Podle starosty města Františka Aubrechta bude mít rychlodráha zastávku přímo ve Světlé nad Sázavou. Staré nádraží už nemůže moderní dopravě vyhovovat. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je v projektu VRT opravdu plánováno napojení na železniční síť ve stanici Světlá nad Sázavou. „To umožní trvalý provoz dálkových vlaků na severní části Kraje Vysočina,“ upřesnil Gavenda. Součástí stavby je ve Světlé celková přestavba stanice, modernizace kolejí, bezbariérová nástupiště a podchod pro cestující.

Oprava nádraží ve Světlé nad Sázavou Cena prací zhruba padesát milionů korun, doba trvání čtrnáct měsíců. Kompletní rekonstrukce se děje podle stavebně historického průzkumu. Bude zahrnovat novou fasádu, výměnu oken, dveří a střešního pláště. Objekt je nemovitou kulturní památkou, opravy spolufinancují evropské dotace.

Nádraží bude moderní, ale cestující se musí zatím smířit s nepohodlím. Třeba s tím, že místo pokladny a čekáren jsou k dispozici jen provizorní stavební buňky. Po dobu rekonstrukce je nádražní budova zavřená. Čekárna je zhruba pro dvě desítky lidí. Drážní zaměstnanci provizorní čekárnu každý den uklízejí. Většina cestujících ale stojí raději venku. „Už jsme si zvykli. Když není zima a neprší, je to lepší než v té buňce. Snad to nebude trvat věčnost,“ poznamenal student Roman Ondráček.

Točité kamenné schody

Správa železnic hledala už předloni firmu, která se náročného úkolu přestavby ujme, protože budova je památkově chráněná. I teď, kdy uvnitř nezůstal skoro kámen na kameni, potěší znalce historie pohled na bytelné točité kamenné schody z přízemí do patra nebo pohled do starodávného sklepa.

Železničáři opraví budovu s pomocí evropských dotací. „Jedná se o kompletní rekonstrukci podle stavebně historického průzkumu. Zahrnuje novou fasádu, výměnu oken, dveří a střešního pláště,“ sdělila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Změní se i vnitřek budovy. Prostory pro veřejnost a služby dopravců. Součástí stavebních prací je obnova podlahy, omítek stěn a stropů. Dělníci mění podle Pistoriusové poškozené části stropu a konstrukce krovu i všechny rozvody. V rámci stavby dojde i na veřejné toalety. Červenobílá barva fasády zůstane zachována.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Pro světelskou radnici je to dobrá zpráva. O proměně nádraží se ve Světlé mluvilo už dlouho. Pro turistu Jana Pokorného z Havlíčkova Brodu, který v létě jezdí na výlety do Posázaví, je oprava nádraží načasovaná na za pět minut dvanáct. „Třeba pořádné záchody na nádraží ve Světlé chybějí. Nějaké tam byly, ale mimo budovu. Ale nikdy jsem je nepoužil, prý je to tam jak v minulém století,“ prohlásil.

Deník zajímalo, co si o opravách myslí ve Světlé drážní zaměstnanci, a jak se na novou budovu těší. Jména si zveřejnit nepřáli, ale celou akci vnímají s rozpaky. Obávají se, že opravy potrvají mnohem déle. Být stále v prachu a rámusu pro ně není jednoduché. Navíc se obávají jaká budoucnost nádraží čeká. V Přibyslavi nechala Správa železnic opravit celou nádražní budovu a pak ji z poloviny zavřela.

Pěšinky ve Světlé nad Sázavou se mění. Podívejte se, jak budou vypadat

Výpravní budova ve Světlé nad Sázavou je památkově chráněná od roku 2011. Podle údajů památkářů je zachovaným a kvalitním příkladem architektury pozdního historismu. Starší část budovy je z 19. století, dostavěná byla počátkem 20. století při rozšiřování dopravní cesty.

Stanice byla podle katalogu součástí někdejší Severozápadní rakouské dráhy. Autorem typových projektů nádražních budov na této trati byl významný architekt Karel Schlimp, který je s největší pravděpodobností také autorem architektonického návrhu světelského nádraží.

Pamětní desku Jaroslava Haška na budově nádraží odhalili ve Světlé v roce 2008. Vnuk Richard Hašek společně s malířem Panuškou, třímajícím v ruce paletu, koncem srpna krátce po deváté dopoledne přijeli vlakem na nádraží od Prahy. Špalírem diváků za doprovodu dechovky prošli až k místu odhalení desky, jejímž autorem je sochař Radomír Dvořák.