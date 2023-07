/VIDEO/ Ochutnávky exotické kuchyně, ale také výrobu domácích mastí, parfémů a míchání vlastních bylinkových směsí. To nabídla zájemcům ve středu 19. července v rámci zážitkového dne Bylinková chaloupka v Havlíčkově Brodě. Majitel nového obchůdku u náměstí plánuje v podobných akcích pokračovat.

Bylinková chaloupka v Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak se griluje v Arménii? To popisuje Arsen Hofhannesyan, který žije na Vysočině už skoro dvacet let. „Přijel jsem na radu kamaráda. On u vás žil a psal mi, abych sem přijel. Že je Česko hezká země, lidé jsou tady dobří křesťané,“ říká s úsměvem. Vysvětluje, že grilování masa a zeleniny na šašlik je arménská specialita a sejde se při něm celá rodina. „U nás se griluje teď v létě skoro každý týden, přijde návštěva, popovídáme si,“ dodává Arsen Hofhannesyan a na silné grilovací jehly napichuje celá rajčata, plátky cukety a maso. „Nejlepší je krkovička, má hodně šťávy,“ poznamená.

Čeká Cihlář vylepšení? Rybník využívají obyvatelé Havlíčkova Brodu hojně

Ada Crlik si zase oblíbil korejské speciality. „Nějaký čas jsem v Koreji žil, ale mám rád obecně zahraniční kuchyni, hlavně tu asijskou,“ vysvětluje. Ada Crlik žije v Krásné Hoře u Havlíčkova Brodu. Provozuje tam takzvanou zážitkovou kuchyni a prodejnu zdravých jídel.

Bylinková chaloupka naplánovala bohatý program od deseti ráno až do večera. „Tahle akce je první svého druhu a doufám, že ne poslední,“ říká spolumajitel prodejny se zdravou výživou Michal Nekvapil z Havlíčkova Brodu. Prodejnu koupil od bývalé majitelky, která se z Brodu odstěhovala. Michal Nekvapil a jeho kolega mají v plánu představit obyvatelům okresního města zdravý životní styl zajímavým způsobem.

„Chceme dokázat, že zdravá výživa je chutná a zdravý životní styl nenudí,“ zdůrazňuje Nekvapil, jinak původním povoláním instalatér a topenář s celoživotním zájmem o bylinky a přírodní léčbu.

Podívejte se do Bylinkové chaloupky na videu:

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V obchodě Bylinková chaloupka, který je kousek od náměstí a muzea, chce Nekvapil představit i moderní léčivé výrobky z konopí. „Já vím, že když někdo slyší konopí, tak zbystří. Ale tady jde o léčivé konopí a produkty z něho. Myšlení mnoha lidí už je dneska dál a vědí, že konopí léčí,“ dodává s úsměvem. Zážitkové dny jako byl ten středeční chce Bylinková chaloupka pořádat v Brodě pravidelně.

Akce zaujala například Lucii Štursovou. „Zdravá výživa mě zajímá. Sbírám bylinky a tady se těším na ukázky z oboru aromaterapie a chci se naučit vyrábět domácí masti,“ komentuje žena.