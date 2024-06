/VIDEO/ Zapalování ohňů, sběr kouzelných bylin, tajemné rituály. Oslavy letního slunovratu a svatojánská noc patřily k životu našich předků. Letos se je rozhodlo oživit muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě nebo skanzen Michalův statek v Pohledi na Havlíčkobrodsku.

O lidových zvycích spojených s magickou svatojánskou nocí umí poutavě vyprávět Věra Fejtová z havlíčkobrodského muzea | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

O svatojánských tradicích a oslavách slunovratu dokáže poutavě vyprávět Věra Fejtová z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, ve kterém je letos k vidění vůbec poprvé originální výstava na téma svatojánské noci, lidových zvyků a kouzelných bylin. Právě Věra Fejtová je její autorkou.

Svatojánská noc

Tajemství svatojánské noci souvisí podle Fejtové s lidovými zvyky a vírou lidí, že v době slunovratu se probouzejí magické síly země. V té době kvete kouzelné kapradí, které dovede najít cestu k pokladu. „Jeho kořenem vytírali sedláci žlaby dobytku, aby ho ochránili před zlými silami,“ říká Fejtová a uvádí další zajímavý zvyk. Svatojánské postýlky. „Byliny které tento den ženy a dívky ve svátečním oblečení natrhaly, rozložily doma na zem pod stůl a překryly je bílou látkou a položily na ně svaté obrázky uprostřed s Janem Křtitelem. Světec, který si na tom místě odpočine, nechá domácím drobný dárek a přivede do domu štěstí,“ dodává Věra Fejtová.

Svatojánské ohně

Asi nejznámějším zvykem jsou svatojánské ohně zakládané ideálně z devíti druhů dřeva. Ty se rozdělávají povětšinou na nejvyšším kopci blízkého okolí. Symbolicky plameny představují Slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu svých sil. Ohně se pro získání větší síly, ochrany a nové energie přeskakují, zapalují se košťata, kterými pak zúčastnění krouží nad hlavami. V některých zemích Evropy se z kopců pouštějí dolů hořící kola či sudy, symbolizující sluneční putování. Ohořelé kousky dřeva z hranice pak mají mít velký vliv na prosperitu hospodářství, úrodu a plodnost dobytka.

Svatojánské byliny

Podle Věry Fejtové by těch bylin mělo být devatero. „Které to jsou, se liší kraj od kraje, i podle nadmořské výšky,“ upozorňuje Věra Fejtová. U nás na Vysočině je to nejčastěji třezalka, dobromysl, kontryhel nebo mateřídouška. Bylinky získají o svatojánské noci neobvyklou sílu. Proto z nich naši předkové vařili čaje nebo je používali k léčení dobytka. Moderní výzkum bylin tuto starou moudrost potvrdil. V bylinách se kumulují účinné látky právě v tomto svatojánském období. Na kouzelné býlí se někde chodilo v noci před východem slunce, jinde až když zvony odbíjely poledne v den svatého Jana Křtitele. I dnes je možné podle receptů, které nabízí na výstavě havlíčkobrodské muzeum, připravit léky z kontryhele měsíčku, dobromyslu nebo vyrobit svatojánský olej z macerované třezalky.

Svatojánské čarování

Tajemné síly o sobě dávají vědět více, než obvykle, otevírá se brána mezi světy. Je možné snadněji vyvolat duchy zemřelých, země se otevírá, skály rozestupují, aby vydaly své poklady. O svatojánské noci se více než jindy provádějí nejrůznější rituály, jejichž původ sahá podle Věry Fejtové až do starověku. Věnečky z bylin se zavěšovaly na dveře domů i na chlévy. Bylinky se při sušení rozprostíraly po podlaze. Mělo to očistný charakter pro domácnost. Touto směsí krmené krávy pak měly dobře dojit. Věnce vyrobené z bylinek a ratolestí chránily domácnost i toho, kdo si dal kouzelné kvítí za klobouček či ho přidal do věnečku na hlavu.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Dívkám, které si je daly pod polštář, se měl ve snu zjevit ženich. Svatojánské bylinky měly zajistit plodnost, posvětit hojnost, udržet lásku. V předvečer svatojánské noci se lidé vypravovali k čistému prameni nebo studánce, která představovala vstup do jiného světa, světa přírodních bytostí a duchů. V pramenech, studánkách i v potůčcích žijí vodní víly a rusalky, jež jsou k lidem příznivé a štědré. K břehům vodních toků se proto přinášely dary (květiny, mince, korálky aj.) a naopak se odnášela zázračná a léčivá voda, která dokázala zahojit rány a zranění. Koupel ve studánce nebo v řece před východem slunce sloužila k očistě těla i ducha, odvrácení nemoci, omlazení a zkrášlení. Procházka ranní rosou přinášela sílu a svěžest.

Zdravé recepty do kuchyně

V době kolem svatého Jana roste celá řada bylin, které naši předkové běžně používali v kuchyni, ale my je už neznáme. Jak ukazuje výstava v brodském muzeu, polévku z jarních bylin, kam patří i cikorka, kerblík, řeřicha a jahodové listí vařila už Magdalena Dobromila Rettigová. Do kuchyně svatojánského období patřil i mladý česnek. Lidé si před zapálením ohňů dávali silnou česnečku, aby je zlí duchové minuli a čarodějnice neodtáhly. Z pečeného česneku a másla se dělala výborná svatojánská pomazánka, která se napěchovala do vykrojeného, čerstvě pečeného bochníku chleba a ten se potom krájel a mazal u ohně po celý magický večer. Večer před svatým Janem se také připravovala slavnostní večeře, na níž nesměl chybět svatojánský bylinkový svítek.

Jak dodává Věra Fejtová z havlíčkobrodského muzea, některé lidové tradice a zvyky sice časem vymizely, ale nyní se opět vracejí, protože některé lidi striktně konzumní způsob života unavuje a obtěžuje. Lidová moudrost praví, že příroda se nám snaží ukázat, jaké poklady pro nás má. Kdo se jí otevře a svou duší jí odevzdá, ten se sám najde. Alespoň tak nějak to říkají staré knihy o bylinách. V havlíčkobrodském muzeu je nyní k vidění i slavný Mattioliho herbář nebo odborné knihy o bylinách z želivského kláštera.

K tradicím svatojánské noci se vrací i skanzen Michalův statek v Pohledi na Havlíčkobrodsku. „Naplánovali jsme na neděli 23. června noční pro hlídku selského statku v předvečer svátku svatého Jana Křtitele (křesťanská obdoba letního slunovratu, pozn. autora) v časech před zrušením poddanství v našich zemích s ukázkami výzdoby, obyčejů a dobového osvětlení,“ vzkazuje starosta Pohledi Jindřich Holub. V černé kuchyni pořadatelé napečou chléb. Po setmění se uprostřed dvora rozhoří svatojánský oheň, kdo má odvahu může ho zkusit přeskočit. Občerstvení je v přilehlé hospodě i ve dvoře. Dobová dudácká kapela Stražišťan z Pacova zahraje a zazpívá pod kaštanem na dvoře statku. „Začátek je v devět hodin večer, předpokládaný konec po půlnočním zvonění,“ dodává Holub.