Byty nebo park? V debatě o budoucnosti Koubku Chotěbořáci společnou řeč nenašli

/VIDEO/ Byty, nebo park. Na veřejné projednání změny územního plánu pozvala obyvatele města radnice v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Cílem setkání bylo zjistit, jak by se měl do budoucna proměnit zbytek lokality Koubek v centru města. Polovinu zabírá domov pro seniory, zbytek je zeleň, kterou chce radnice změnit v bytovou zástavbu. To se ale obyvatelům okolních domů nelíbí. Na veřejné debatě v budově základní umělecké školy ale Chotěbořáci společnou řeč nenašli.

Veřejná diskuse o budoucnosti Koubku v Chotěboři. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle informací architekta Martina Dobiáše je lokalita Koubek od začátku určená k zástavbě. „Jde o to, jak využít jeho zbytek. Naší představou je čtyřicet procent bytová zástavba, čtyřicet procent zeleň a zbytek parkovací místa,“ upřesnil architekt. Jak dodal, obyvatelé okolních rodinných domků se nemusejí nových staveb bát. Bytové domy budou od staré zástavby až třináct metrů daleko. Nové domy mají mít podle architekta maximálně čtyři patra, to tři patra klasická a podkroví. Výška maximálně třináct metrů. Podle propočtů se na současnou volnou plochu Koubku vejdou dva až čtyři bytové domy. V Chotěboři usilují o referendum. Petice u nás nemají význam, říkají místní Václavu Hochmannovi nové bytové domy nevadí. Jen se mu zdá málo že by jeden byt měl nárok maximálně na jedno parkovací místo. Jitka Janáčková má názor opačný. Jak zdůraznila, pracovala celý život jako úřednice s odborností na stavebnictví. „Koubek by měl zůstat lokalitou pro veřejně prospěšné stavby. S využitím pro společenský život. Nebo obchodní činnost,“ poznamenala. Starosta Ondřej Kozub upřesnil, že město byty potřebuje, ale nemá je kde stavět. „Nemůžeme zabírat zemědělskou, nebo lesní půdu v okolí Chotěboře. Výkup pozemků od soukromníků je nemožný. Koubek je pro zástavbu ideální,“ zdůraznil. Zdeněk Hanke je stejně jako starosta pro byty. „Když se nebude stavět, mladí odejdou a Chotěboř se stane městem důchodců,“ konstatoval. Podle starosty Kozuba je plán na využití Koubku teprve na začátku. Po změně územního plánu město vyhlásí soutěž na budoucí proměnu celé lokality a vybere ten nejlepší projekt. „Musíme ale počítat s bytovou zástavbou. Mysleme na budoucnost. Počet lidí ve městě klesá každý rok minimálně o stovku. To je znát i na penězích co přicházejí ze státního rozpočtu do pokladny města,“ upozornil. Místostarosta Tomáš Škaryd upřesnil, že město má nyní přes dvě stovky bytů, ale ty jsou neustále obsazené. Návrh na zastavění Koubku budí v Chotěboři emoce. Na petici jsou stovky podpisů Na veřejné debatě o budoucnosti Koubku Chotěbořáci společnou řeč nenašli. Zastupitel Karel Dvořák nazval debatu mlácením prázdné slámy, protože se zde sešly dva tábory, které nemají v úmyslu se dohodnout. Podle Ludmily Pecnové z oddělení územního plánování GIS a památkové péče tím diskuse nekončí, obyvatelé Chotěboře ještě mohou posílat ke Koubku radnici svoje připomínky a námitky. „A to pouze písemně do sedmi dnů od konání debaty s tím, že musí svoje připomínky řádně zdůvodnit,“ upozornila.

