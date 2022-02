Byty, silnice, obchvat. O tom chtějí lidé z Chotěboře mluvit s radnicí

Byty pro mladé rodiny, obchvat a v některých částech města chybí obchod. To jsou některé problémy, co by podle Petra Gregora mělo město Chotěboř řešit v nejbližších deseti letech.

Město Chotěboř. Ilustrační foto | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Svoje připomínky chce Gregor sdělit chotěbořským radním na veřejném fóru, které se koná prvního března. „Ve městě klesá počet obyvatel. Všechno souvisí se vším. Třeba byty mladým chybějí, tak se odstěhují jinam,“ poznamenal. V lokalitě kde bydlí, žije dnes hodně seniorů a těm podle Gregora chybí obchod. „Jezdí nakupovat na druhý konec města. Tím se zvyšuje ve městě dopravní zátěž. V neposlední řadě téma obchvat. Kolem nás jezdí neustále kamiony,“ dodal. Petr Gregor je rovněž ve vedení chotěbořských dobrovolných hasičů. I tady by se našlo téma do budoucna. „Hasiči by potřebovali moderní sportovní centrum. Na takzvaném obecňáku je plánovaná klidová zóna. Třeba se tam pro nás najde místo,“ dodal. Nekonečný příběh: chodník u nebezpečné silnice ve Dvorku staví skoro rok Markéta Krejčíková je vedoucí Pečovatelské služby Chotěboř. „Myslím, že ze strany města je třeba podporovat terénní a sociálních služby,“připomenula. Udržet Sokolovnu. To si přeje za Tělocvičnou jednotu Sokol Chotěboř Jana Tomášková. „Měsíce covidu pro nás byly tragické. Museli jsme Sokolovna na několik měsíců kvůli cenám energií zavřít,“ povzdechla si. Další téma je podle jejího názoru stav ulic ve městě. „Bydlím za Vlasárnou a ta ulice je hrozná. Mají ji ale snad opravit,“ dodala. Svoje názory, jak by mělo město vypadat tak za deset let, mohou obyvatelé Chotěboře říci radním prvního března odpoledne v kulturním domě Junior. Tento koncept vzešel podle starosty Tomáše Škaryda z loňské analýzy a také z jednání pracovních skupin k jednotlivým tématům, z různých oblastí v nichž je více než čtyřicet zástupců občanského, vzdělávacího, soukromého i neziskového sektoru. „Cílem veřejného jednání je získat od obyvatel připomínky, návrhy a doporučení. Tím celá práce pochopitelně nekončí. Na základě konceptu bude zpracována finální verze strategického plánu a tento finální návrh bude opět projednán s veřejností,“ dodal.