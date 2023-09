Našim úkolem je zajistit, aby scény v detektivních seriálech byly věrohodné. Co se týče postupů policie při vyšetřování, pohybu na místě činu, vzhledu uniforem a vybavení, dokonce i toho, jak má ve filmu vypadat mrtvola, aby se diváci, kteří policejní práci rozumějí, nemuseli u seriálu hlasitě smát. Dále my jako ZJ film provádíme kaskadérské práce ve spolupráci s partnerskou agenturou filmových kaskadérů IPON. Máme k dispozici všechna policejní vozidla. Máme největší fundus policejních uniforem a taktického vybavení v Česku. ZJ je zkratka pro zásahovou jednotku. Členy našeho týmu jsou skuteční bývalí policisté a příslušníci jiných bezpečnostních složek.

Na kterých seriálech jste už pracoval? V některých dílech Odznaku Vysočina prý dokonce hrajete?

Kromě seriálu Odznak Vysočina je to například seriál Polda, Stíny v mlze, Zrádci nebo Hlava Medúzy. V některých seriálech vystupujeme opravdu jako herci. Například já hraji v Odznaku Vysočina policejního technika. Pro režiséra je to úleva, nemusí mě instruovat. Vezmu kufřík s policejním nádobíčkem a vyrazím na místo činu, je to jako kdybych se vracel do práce.

Dají si režiséři od vás pokaždé poradit? Upřímně v současné době se s detektivními seriály roztrhl pytel. Jak se na ně díváte jako profesionál?

Někteří režiséři si nechají poradit s jinými je to horší. Na detektivní seriály se ještě pořád dívám. Zpočátku jsem byl kritický, ale už je sleduji jen z poloviny jako policejní profesionál, z druhé půlky už jako filmař. Seriálů s policejní tematikou je ale opravdu hodně, některé oceňuji. Třeba První oddělení s Ondřejem Vetchým. A některé se mi nelíbí vůbec. Třeba Oktopus. Divný seriál i ty policejní uniformy jsou zvláštní. Nechápu to.

Říkáte, že se na detektivní seriály díváte? Co se vám na nich ještě může líbit s ohledem na to, co jste jako policista zřejmě viděl a zažil.

Na detektivních seriálech se mi líbí hlavně to, že je to vlastně pohádka. Dobro pokaždé vítězí nad zlem, darebák je vždy dopaden a mrtvola se po natáčení zvedne. V životě je to úplně jinak.