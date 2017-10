Bývalý voják obžalovaný z vydírání je na svobodě

Jihlava, Havlíčkův Brod – Bývalý profesionální voják David Šimek z Havlíčkova Brodu, obžalovaný z vydírání dvou soudců a jednoho státního zástupce z Vysočiny, je na svobodě. Okresní soud Brno – venkov Šimka ve čtvrtek propustil z vazby na kauci 750 tisíc korun. Tu zaplatila Šimkova manželka.

Bývalý voják David Šimek z Havlíčkova Brodu popírá, že by se mstil soudcům a státnímu zástupci. Údajně to na něj chce někdo „hodit“. Foto: Deník/archiv

„Obžalovaný David Šimek byl propuštěn z vazby za současného přijetí peněžité záruky a stanovení dohledu probačního úředníka,“ potvrdil rozhodnutí soudu bez dalších podrobností mluvčí brněnského soudu Michal Hoskovec. Šimek mohl vyjít na svobodu díky tomu, že si proti propuštění z vazby nepodal stížnost státní zástupce.

Sedmatřicetiletý Šimek byl vzat do vazby loni 22. září poté, co byl obviněn z vydírání tří soudkyň z Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Před dům jihlavského krajského státního zástupce pak měl položit nefunkční granát. Kromě výhružných dopisů soudkyním měl jedné z nich nechat před domem pytel s podříznutým kohoutem.

Podle obžaloby měla být motivem vydírání nespokojenost Šimka s tím, jak soudkyně řešily jeho kauzy. Šlo například o spor o dítě či trestní kauzy, v nichž byl Šimek obviněn z nebezpečného pronásledování bývalé přítelkyně.

Šimek ale od začátku odmítal, že by se vydírání soudců dopustil. „Nic z toho, co je v obžalobě, jsem neudělal. Jihlavskou soudkyni jsem viděl dvakrát v životě a spor týkající se syna nakonec rozhodla v můj prospěch, proto jsem neměl důvod jí vyhrožovat. Totéž se týkalo soudkyně z Havlíčkova Brodu. Měl jsem nějaké problémy, proto jsem dostal trest. Ke státnímu zástupci nemám co říct. Toho jsem nikdy neviděl, ani jsem s ním neměl nic společného, kromě toho, že podepsal protokol o domovní prohlídce,“ uvedl na svou obhajobu David Šimek.

Šimkovu vinu se obžaloba snaží mimo jiné dokázat pachovými stopami, které se našly na igelitovém pytli, v němž byl kohout s uříznutou hlavou, informacemi o pohybu jeho telefonu v okolí místa činu či kamerovými záznamy. Významné mohou být také výpovědi svědků, kteří například u soudu potvrdili, že Šimek u nich sháněl několik granátů.

Podle Šimka jde ale o komplot těchto svědků a snaží se zpochybnit jejich důvěryhodnost. V některých případech se mu to i částečně daří, když si svědci při výslechu u soudu často protiřečí, anebo dokonce výpovědi mění.

Bezprecedentní kauzu, která nemá v Česku obdobu, řeší Okresní soud Brno – venkov, kterému byla kauza přidělena z Jihlavy kvůli možné podjatosti, protože kauza se týká právě i jedné jihlavské soudkyně.

První hlavní líčení se konalo letos v červnu. Kdy padne rozsudek, zatím není jasné. Soud bude pokračovat dvěma hlavními líčeními v listopadu a jedním v prosinci.