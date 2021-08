Sledovat čápy v Lípě může kdokoli na https://www.youtube.com/watch?v=wt4pVmfdoN4.

Kamera je umístěna blízko hnízda. "Čápi k nám létají pravidelně a stali se objektem zájmu dětí i dospělých,“ vysvětlil starosta Jiří Kunc.

Jak dodal, sledování čapích párů kamerami se stalo v Česku módou. Kamera sleduje pouze hnízdo, nepoužívá záznam a rozhodně neslouží ke sledování osob. Protože kamery přenášejí obraz z hnízda v reálném čase, může se podle Kunce stát, že se divák stane stane svědkem i nepříjemných událostí jako je agrese mezi čápy, útok dravce či úmrtí mláděte. "Je to přirozený běh života, do kterého by člověk neměl zasahovat, zdůraznil Kunc.

Díky kamerovému systému je však hnízdo zároveň pod dozorem odborníků – ornitologů. "Ti mohou zvážit a provést případný zásah v hnízdě, pokud ho uznají za nutný a vhodný,“ dodal.