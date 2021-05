Nutno říct, že s čarodějnickým tématem si v libické škole opravdu pohráli. „Děti například rýsovaly pavučinu, skládaly básničky, hledaly zvířátka v kotlíku s lektvarem, měly tvořivé psaní nebo třeba čarodějnické počty, kdy jsme počítali ingredience do hrnce,“ vyjmenovala Jana Mrvová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libice nad Doubravou.

Dokonce vymýšlely i speciální zaklínadlo. „Povídali jsme si o tom, co by si přály. Všichni se shodly na tom, že chtějí, aby tato doba skončila. Společně jsme proto vymysleli takovou říkanku a za použití kouzelné hůlky odčarovali covid,“ prozradila Mrvová.

Na závěr projektového dne na děti čekala úniková hra ze školní zahrady, při které si vyzkoušely vzájemnou spolupráci, a procházka, na které si spolu s učitelkami nasbíraly bylinky na čaj.

V Libici chodí do školy všech pět ročníků. Učí se totiž společně jen ve dvou třídách – prvňáci spolu s třeťáky a čtvrťáky a druháci spolu s páťáky. „Na distanční výuce byly děti opravdu jen teď zjara,“ potvrdila ředitelka. „Aby se nám tyto dvě třídy nepotkávaly, začíná jedna o deset minut dříve,“ doplnila.

Bez problémů prý zvládají i povinné testování. „Já myslím, že když se jim to dobře vysvětlí a připraví se na to, tak je to úplně v pohodě. Testovací místnost jsme udělali z multifunkčního sálu, děti si výtěry z nosíku dělají samy a berou to jako hru,“ podělila se Mrvová o svůj postřeh.