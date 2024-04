Filipojakubská noc a pálení čarodějnic, to je již tradičně 30. duben. Deník vám přináší pár tipů, kam vyrazit na Havlíčkobrodsku.

Čarodějnice. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Lipnice nad Sázavou

Kde: letní amfiteátr pod hradem

V kolik: v 17 hodin program pro děti – malování na obličej, hry, skákací hrad, v 19 hodin – zapálení vatry, ve 21 hodin ohňová show

Vstupné: děti od 3 do 15 let 50 korun, dospělí 100 korun. Do areálu platí zákaz vstupu se psy.

Vysoká

Kde: chata nad sjezdovkou

V kolik: čarodějnické pálení od 16 do 21 hodin, malování na obličej, čarodějnická stezka, tvořivá dílnička, občerstvení - pizza, burgery, palačinky

Havlíčkův Brod

Kde: lom na Vysočanech

V kolik: od 18 hodin

Havlíčkův Brod – Mírovka

Kde: tradičně na Cimhulci

V kolik: po setmění, pivo, limo, špekáčky, guláš

Golčův Jeníkov

Kde: za sokolovnou

V kolik: od 18 hodin

Stupárovice

Kde: ohniště u rybníka na návsi

V kolik: od 18 hodin

Dolní Město

Kde: fotbalový areál

V kolik: od 17 hodin, děti mají buřt zdarma

Ledeč nad Sázavou

Kde: na Rašovci

V kolik: začátek od 16 hodin, občerstvení zajištěno

