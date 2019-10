„První den mého života, kdy není Karel Gott,“ začala svůj středeční status autorka oblíbeného facebookového blogu Kupéčko a přidala pár vzpomínek na Karla Gotta, jehož hit Trezor milují i její dcery.

„Narodila jsem se a on už měl šestnáct Slavíků. Šla jsem do první třídy a o Kájovi běžel dokument v televizi. Nastoupila jsem do primy na gympl a ze všech rádií znělo Když muž se ženou snídá, měla jsem první opravdické rande a Kája v obnoveným Slavíkovi zase vyhrál. Promovala jsem, rodila jsem, vdávala jsem se… a Karel zpíval, hrál… Karel zkrátka byl. A bylo to normální. Mít Božského Káju,“ přemítala Šnajdr Stýblová.

Co až Karel nebude?

„Když jsem jako malá holka nemohla usnout, občas jsem si představovala, co budu dělat ve chvíli, kdy se dozvím, že Goťák umřel. Kolik mi bude roků. Kde budu bydlet. Jakou budu mít práci. A hlavně, co bude potom, až Karel nebude,“ svěřila se Šnajdr Stýblová.

Dnes už má na všechny své otázky odpovědi. „Uvědomuji si, kolik mi je, kde bydlím, kde pracuji, a že je úplně normální den. Až na to, že už bez Goťáka,“ popsala smutně Šnajdr Stýblová.

Díky své profesi se potkala s mnoha umělci. S Karlem Gottem však nikdy. „Ale kdybychom se spolu svezli třeba Kupéčkem, vím, že bychom si rozuměli. A kdyby jel dnes se mnou, slyšel by, jak si vedle chlapíci pouští Být stále mlád a přemýšlí nahlas: Karel byl jen jeden. Teď už budou holt jen časy za Goťáka a po něm,“ uzavřela Šnajrd Stýblová.