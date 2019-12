„Díky právě dokončené stavbě získala moderní parametry další dvě nástupiště. Obě mají nyní nástupní hranu 550 milimetrů nad kolejí, přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zajišťují nově výtahy,“ přiblížil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Rekonstrukce se dočkaly i koleje. „Součástí projektu byla úprava celkem pěti staničních kolejí. Ty jsou díky svaření bezstykové a umožňují tak klidnější jízdu vlaků. Zároveň se upravilo také zabezpečovací zařízení. Provedla se rovněž úprava trakčního vedení a v části kolejiště byla instalována nová trolej,“ doplnil Illiaš.

Stavební práce v nejvýznamnějším železničním uzlu v Kraji Vysočina probíhaly od loňského srpna. Kromě samotných nástupišť byly opraveny i orientační systém pro cestující a rozhlas, které jsou nově zastřešené a osvětlené.

„Nádraží je bránou do našeho města a jsem rád, že je nyní komfortnější, a to nejen pro občany Havlíčkova Brodu, ale i všechny návštěvníky, kteří do Brodu zavítají,“ komentoval stavbu starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Celkem tato akce vyšla na 138 208 111 korun bez DPH. „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014 až 2020. Příspěvek Evropské unie může dosáhnout až 100 925 692 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury,“ uvedl Illiaš.

Rekonstrukcí v minulých letech prošla i nejvytíženější nástupiště číslo 2 a 3. Zbývá tak už jen páté nástupiště.