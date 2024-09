Pro předplatitele

Úroda brambor je letos na Vysočině slušná, na nižší seně se to zřejmě neprojeví. Ilustrační foto: poskytla Farma Brož

Sara Szczyrbová dnes 05:30

Přestože se brambor letos na Vysočině urodilo více, na cenách pro spotřebitele se to výrazně projevit nemusí. Hlavním důvodem větší úrody je převážně to, že se zvýšilo množství půdy, ve které se brambory pěstují. V jakém období by však ceny mohly alespoň mírně klesnout?