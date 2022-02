Svoje dva psy nechala čipovat například Věra Svobodová z Havlíčkova Brodu. Teď je naštvaná. „Jeden z nich je už ve věku důchodce a u takových psů to považuji za zbytečné. Úředníci však hned vyhrožují pokutou. Vyplnila jsem jakýsi papír, který jsem odeslala zřejmě na Státní veterinární správu. To už si přesně nepamatuji. A ono nic. Žádný registr neexistuje,“ rozčílila se s tím, že peníze za čipování tím považuje za vyhozené. Čipování psa přitom není úplně levná záležitost, jeden čip stojí nejméně tři stovky.

Lenka Dvořáková s manželem provozuje psí útulek v Polné. „Na tom, že tvorba celostátního registru je nedotažená, není nic překvapujícího. O čipování psů a centrálním registru se mluvilo už před deseti lety. Pak to téma usnulo. Poslanci se sice k němu vrátili návrhem zákona před dvěma lety, ale schválit jej už nestihli,“ vysvětlila.

Potravinová banka Kraje Vysočina rozdělila lidem v nouzi čtyři sta tun jídla

Nicméně v současné době existuje podle Dvořákové v Česku asi dvanáct různých soukromých registrů. „Některé jsou placené, některé ne. Majitelé psů nechají zvíře čipovat, ale někdy už ne registrovat. Když se jim ztratí, tak ho marně hledají,“ dodala s tím, že takové čipování je k ničemu. Podle jejího názoru by měl veterinář, který zvíře čipuje, také sám registrovat. „Naše veterinářka to dělá automaticky. Čip bez registrace je zbytečný. Už proto, že zvíře trpí. Tak veliká jehla s čipem mu dělá bolest,“ zdůraznila Dvořáková.

Některé útulky již mají k dispozici čtečky mikročipů, takže pokud je zaběhnutý pes zavedený v některém registru, jeho pobyt v útulku a návrat domů se počítá na dny, ne-li hodiny.

Bohaté zkušenosti s odchytem toulavých psů má městská policie v Třebíči. „Psího tuláka odvážíme do našeho útulku. Tam se o něj postarají a snaží se majitele najít. My na služebně čtečku nemáme. V Česku je hned několik soukromých registrů a různé druhy čipů. Takže bychom asi potřebovali čteček několik,“ vysvětlila mluvčí městské policie Lucie Šerková.

V Chotěboři mají vlastní

Několikrát do měsíce odchytnou toulavého čtvernožce také strážníci v Chotěboři. Většinou to končí pokutou. Proto se tamní městská policie rozhodla už před dvěma lety vytvořit si vlastní registr čipovaných psů. A je o něj zájem. „V případě, že se pes ztratí, jsme tedy schopni vyhledat jeho majitele,“ informoval ředitel městské policie Jiří Novotný. Funkční je dodnes, ale pouze pro psy z Chotěbořska. „Centrální registr bychom však uvítali. Usnadnilo by nám to práci. V Česku je registrů už víc než deset a hledat v nich není snadné,“ podotkl Novotný.

Radnice v Brodě ušetřila. Chce utrácet za nové silnice a chodníky

Podle chotěbořského veterináře Romana Myšky si většina chovatelů nechá zvíře čipovat. „Pokud ale není centrální registr, tak to ztrácí smysl. Snažím se přesvědčit majitele, aby psa registrovali aspoň v nějaké bezplatné evidenci,“ upřesnil.

Až opravdu dojde k tomu, že centrální registr vznikne, bude podle veterináře třeba vyřešit, co dál s těmi soukromými. „Vykoupí centrální evidence příslušná data? To by se mělo vyřešit, nebo nastanou zmatky,“ myslí si.

Jak dlouho budou chovatelé čekat na spuštění centrálního registru psů, vysvětlil Deníku mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. „V souvislosti s připravovanou Centrální evidencí psů, která má zpoždění kvůli nedotažené legislativě, jsme připravili na webu Státní veterinární správy rubriku s vysvětlivkami a aktuálními informacemi,“ sdělil.

Jak dodal, některé detailní technické informace se budou logicky řešit později až při nebo před spuštěním centrálního registru. Definitivní podobu budoucí celostátní evidence psů musí schválit nová sněmovna. Mohlo by k tomu podle Vorlíčka dojít ještě letos a registr tak začne fungovat od ledna příštího roku.

Na vybudování centrálního registru se bude podílet především Komora veterinárních lékařů a ministerstvo zemědělství.

Kde hledat nyní ztracené psy

Registry čipů a tetování provozují i další organizace.

Registry je možno použít pro kontaktování majitele v případě nalezení ztraceného (toulavého) zvířete.

V níže uvedených registrech lze vyhledávat podle čísla čipu, nebo tetování.



https://www.narodniregistr.cz/vyhledej_cip.php

https://www.backhome.cz/

https://www.identifikace.cz/vyhledavani

https://www.czpetnet.cz/overeni.php

https://www.cmku.cz/cz/cipy-a-tetovaci-cisla

https://www.help4pet.cz/vyhledani-zvirete

https://pet2me.eu/

https://www.petmaxx.com/

https://www.evidencepsu.cz/



Zdroj: Státní veterinární správa