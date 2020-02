První začne v březnu a skončí v květnu. „Zachováme jednosměrný provoz podél řeky v ulici Na Ostrově,“ vzkázal řidičům Martin Stehno z odboru dopravy. Ulice bude průjezdná ale pouze ve směru od Sázavy na Žižkov. Druhá část oprav začne koncem května a skončí po prázdninách. Žižkova ulice se v té době zavře až ke křižovatce Prokopa Holého. Omezení se dotkne i Hasičského záchranného sboru.

„Jestli to půjde, po dohodě se stavební firmou, budeme projíždět uzavírkou. Jinak budeme mít techniku na parkovišti u kulturního domu Ostrov,“ upřesnil velitel hasičů Martin Sedláček. Auta městské policie budou jezdit přes park. Třetí část oprav potrvá od září do konce listopadu. To by se už měla opravená část Dolní ulice otevřít. S ohledem na délku a náročnost oprav bude pro osobní auta otevřený most u Rica z Plovárenské na Bělohradskou, most dnes využívají pouze chodci.

Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) most bude průjezdný jednosměrně, otevřený bude 23 hodin denně. Podle Honzárka si otevření mostu vyžádá částku přes 433 tisíc korun. „Protože musíme oddělit chodce od aut, dáme za mostem v délce 114 metrů položit panelový chodník a na mostě přibude plot,“ vysvětlil Honzárek.