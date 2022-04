Cenu Magnesia Litera má Lipnická bible. Cestovala i přes velkou louži

Prestižní cenu Magnesia Litera za rok 2022 v kategorii nakladatelský počin získala kniha Lipnická bible, monografie středověkého biblického kodexu. Kniha byla vydána u příležitosti úspěšné výroční výstavy Lipnická bible - Štít víry do neklidné doby 1421-2021, kterou pořádal Národní památkový ústav na hradě Lipnici ve spolupráci s dalšími institucemi včetně Musea Of The Bible z Washingtonu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lipnická bible kniha. | Foto: Se souhlasem Magnesia Litera

„Samozřejmě že mě úspěch knihy těší. Mimo jiné i proto, že jsem se na tvorbě i trochu podílel a že se tam objevil místopis Lipnice a lipnické kostely,“ řekl správce lipnického hradu Marek Hanzlík, Iniciátorem výstavy a vydavatelem knihy Lipnická bible byl Spolek za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici zastoupený Ladislavem Langpaulem. Dosavadní vydavatelská činnost Spolku za záchranu rodného domu Jana Zrzavého se omezovala jen na tohoto malíře. Publikace vypráví příběh biblického kodexu a pojednává o historii hradu Lipnice ve 14. století. „Je důkazem, že za znamenitým nakladatelským činem může stát i občanský spolek,“ konstatoval předseda výboru Magnesia Litera Pavel Mandys. Rukopis knihy připravil mezinárodní a mezioborový vědecký kolektiv pod vedením Lucie Doležalové a Karla Pacovského. Lipnická bible do Česka přicestovala loni v červnu z Ameriky „Převáželi jsme ji letadlem přes noc,“ prozradila Gabriele Holthuis, kurátorka Muzea bible, kde tuto knihu uchovávají. Na Lipnici dohlížela na správné zacházení s biblí a dodržení všech opatření. Chybí učitelé, co umí ukrajinsky: školy na Havlíčkobrodsku si umí poradit O to, že se bible vrátila „domů“, se zasadil Ladislav Langpaul ze Spolku Jana Zrzavého. „Ze začátku jsem nepochyboval, že se to povede,“ konstatoval prasynovec malíře a ilustrátora Jana Zrzavého. První myšlenka na návrat bible vznikla zhruba před šesti lety. Tehdy spolek pořádal výstavu o husitství. V knize návštěv našli vzkaz, kde bylo napsáno Moc hezká výstava, ale proč tady nemáte Lipnickou bibli. A tak Langpaul začal po bibli pátrat. První stopy vedly do antikvariátu ve Švýcarsku. Jenže knihu už prodali do Ameriky. „A tento kupec ji daroval do Muzea bible, které teď sídlí ve Washingtonu. Navázali jsme s nimi kontakt a slíbili nám, že nám ji k tomu šestistému výročí půjčí,“ upřesnil Jaroslav Šoupal předseda spolku. Muzeum dokonce zaplatilo i náklady na cestu. Peníze na pojištění pak dal soukromý sponzor z Ameriky. Kromě výstavy vznikla i tato doprovodná publikace nazvaná Příběh Lipnické bible. Sepsal ji kolektiv osmnácti autorů, který vedla historička Lucie Doležalová.