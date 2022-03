Dřevěné pelety používá k topení například rodina Abrahamových z Třebíče. Studenta Adama Abraháma vytápění inspirovalo zhruba před dvěma lety k účasti v soutěži Enersol studentské projekty. V kategorii Enersol a praxe zvítězil s prací Peletovací stroj, aneb Topíme úsporně. „Doma využíváme pro vytápění dávkovací kotel na pelety, k této problematice mám blízko a inspiroval jsem se,“ uvedl Abrahám.

Zvýšený zájem o topení peletami zaznamenala i společnost Ecogalva ze Žďáru nad Sázavou, která peletové kotle nabízí. „Že by šlo o skokový nárůst, to se říci nedá, ale zájem o topení peletami stoupá, v souvislosti s rostoucí cenou plynu,“ řekl Deníku František Dočekal z obchodního oddělení. Jak upřesnil, zájmu o topení peletami nahrává i možnost získat takzvané kotlíkové dotace. „V nich je uvedená i podpora kotlů na biomasu, kam patří i pelety. Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v letošním roce. Domácnosti si tak mohou požádat o dotace maximálně do prvního září, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů,“ upřesnil Dočekal.

Vstříc turistům: k unikátnímu židovskému hřbitovu v Brodě povede nová cesta

Růstu zájmu o topení peletami a kusovým dřevem se přizpůsobují také prodejci otopné techniky. Lidé ale často podceňují komín a jeho parametry. „Dnešní úsporné kotle na tuhá paliva mají mnohem nižší teplotu spalin a tomu musí být komín přizpůsoben. Jde hlavně o rozměry spalinové cesty a odolnost komínové vložky proti kondenzátu,“ vysvětlil Roman Švantner ze společnosti Enbra.

V souvislosti s rostoucími cenami energií a novým kolem kotlíkových dotací, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí koncem února, zjišťuje nyní Krajský úřad Kraje Vysočina zájem lidí o připravovaný nový program pro nízkopříjmové domácnosti. „ Jde pouze o předběžný průzkum zájmu o tento program,“ upřesnila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Obecně zájem o podporované vytápění v kraji stoupá. Příjem žádostí do takzvané dodatkové výzvy třetího kola kotlíkových dotací zahájil kraj loni prvního října. Žádosti bylo možné podávat pouze elektronicky a po pár hodinách kraj evidoval více než pět stovek žádostí.

Třída pro uprchlíky. Do školy v Přibyslavi nastoupilo sedm dětí z Ukrajiny

Na rozdíl od předchozích let, kdy většina produkce firmy Stora Enso nalezla odbytiště v západní Evropě, se loni podle Strádalové poprvé Česko stalo pro ždírecký závod hlavním trhem. „Z více než sedmdesáti tisíc tun dřevěných pelet vyrobených loni v závodě na Vysočině putovalo k českým zákazníkům skoro třicet tisíc tun, to je čtyřicet procent vyrobeného objemu,“ upřesnila Strádalová.

Hned po Česku jsou největšími odběrateli Itálie a Rakousko. „Do příštích let očekáváme další růst poptávky na tuzemském trhu i proto, že pelety jsou cenově stabilním zdrojem tepla. Jsou vyráběny v České republice, jejich cenu určuje vždy lokální výrobce a nepodléhá tak skokovým výkyvům, jak dnes vidíme u plynu a elektřiny. Zároveň se jedná o obnovitelný zdroj energie šetrný k životnímu prostředí,“ řekl František Vícha, jednatel ždírecké společnosti.

Kotel na pelety pro vytápění využívají podle Strádalové desítky tisíc českých domácností.