Problém má dvě strany. To si myslí Lenka Beránková z Havlíčkova Brodu. Už v minulosti několikrát Deník upozornila, že kontejnery na tříděný odpad jsou neustále plné. „To se moc nezměnilo. Chci vyhodit tašku s plastem a není kam. V kontejneru je plno,“ postěžovala si aktuálně.

Podle Kamila Tesárka, vedoucího střediska nakládání s odpady, někteří obyvatelé Brodu ukládají odpad do kontejnerů špatně, takže se rychle plní. Navíc berou jakou samozřejmost, že odpad odloží k popelnicím a technické služby ho uklidí. „Jenže je tady obecně závazná vyhláška a ta má svoje pravidla. Popelnice se plní tak, aby šly zavřít a odpad z nich nevypadával. Navíc objemný odpad patří do sběrných dvorů. Jenže někteří lidé místo aby jeli s odpadem do sběrného dvora, kde mají uložení zadarmo, tak potmě vyhodí tenhle odpad ven ke kontejneru a čekají, až ho odvezeme. Takže nám po městě rostou černé skládky,“ konstatoval Tesárek. Jak dodal, technické služby mají svůj harmonogram a kontejnery vyvážejí pravidelně.

Městu Havlíčkův Brod už dochází trpělivost. „Pracovníci technických služeb vyjíždějí skoro každý den uklízet nepořádek kolem popelnic a kontejnerových stání. Částka za úklid stále stoupá. Za loňský rok vyšplhala skoro ke dvěma milionům korun,“ oznámila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová s tím, že odložení odpadu na místech jiných než k tomu určených, je porušení veřejné vyhlášky a provinilcům hrozí sankce.

Podle vedoucího Kamila Tesárka má například městská policie k dispozici kamerový systém, takže může kdykoliv zvlášť problematické místo zkontrolovat a zjistit, kdo tam odpad odložil. Podle městského úřadu je dost podstatná informace pro Společenství bytových jednotek a bytová družstva, že provedený odvoz odpadů a úklid popelnicových kójí a jejich blízkého okolí začne být technickými službami zpoplatňován. „Proti ukládání cizích odpadů lze samotné popelnice nebo popelnicové kóje zamknout. Pokud je v popelnicových kójích možné umístit kontejner pro papír a plast, stačí napsat požadavek na městský úřad a odbor životního prostředí ve spolupráci s technickými službami prověří možnost pravidelného vývozu kontejnerů přímo od bytového domu,“ upozornila Doležalová.

Navíc obyvatelé Brodu si odvoz objemného odpadu do sběrných dvorů mohou objednat u technických služeb nebo kteréhokoli dopravce. Pohozený odpad kolem kontejnerů není jen specialita Brodu. Podobné starosti má Technická a lesní správa Chotěboř. „To samé, co v Brodě. Ceny za úklid odpadů kolem kontejnerů rostou, zbytečně nás to zatěžuje. Lidé jsou schopní u nás do papíru hodit hlínu, do plastů cihly,“ konstatoval jednatel společnosti Ladislav Dopita. Ani kamery městské policie nepomáhají. „Ti, co se takhle chovají, jsou chytří. Už vědí, kde jsou kontejnery pod kamerou, a kde ne,“ povzdechl si Dopita.