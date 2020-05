/FOTOGALERIE/ Už dva týdny soše čerta u Čertova mostu v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou chybí dva prsty. Ty mu urazil neznámý vandal. Jak se zdá, pekla už se lidé nebojí. „Obětí“ se totiž usměvavý satanáš stal už podruhé.

Socha čerta v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou přišla o dva prsty. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Viníka stále nemáme. Těžko se najde, to by ho muselo dohnat svědomí a musel by se přiznat sám,“ posteskl si místostarosta města Josef Hnik s tím, že policii nevolali. „To je zbytečné,“ dodal.