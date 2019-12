Mikulášské rodinné návštěvy, návštěvy čertů, firemní mikulášské nadílky. To vše nabízí už léta Agentura Nadílky společnosti Kvizuj s.r.o. doslova po celé republice ve všech okresech. Ovšem podle toho vypadá její pracovní program.

„Rodiče, kteří si vzpomenou na poslední chvíli, mají bohužel smůlu. Návštěvy Mikuláše, čerta a anděla je potřeba objednat v dostatečném předstihu, nejlépe tak tři měsíce dopředu i víc,“ zdůraznil jednatel agentury Samuel Veselý.

Jak dodal, agentura nabízí skutečně kvalitní mikulášskou nadílku a čertovskou návštěvu doslova na míru podle přání zákazníka. Strašení lze zaplatit i na fakturu od tisíce korun výše. Nebeskopekelná trojice přijede až do domu, počet čertů je podle přání rodičů.

Pak následuje propracovaný scénář. „Čert se s dítětem pobaví o jeho chování. Děti čertovi slíbí, že se pokusí polepšit. Čert si předem nastuduje seznam dobrých a špatných skutků, čert obdarujeme dítě uhlíkem či bramborou, na přání vystavíme fakturu. Službu dodávají zkušení umělci kteří preferují debatu s dětmi. Neděsíme. Dobro musí mít navrch. Rozhodně to není pro dítě tak traumatizující zážitek, jako když ho straší opilý soused,“ zdůraznil Samuel Veselý.

S ohledem na rostoucí agresivitu dětí je otázka, zda se nemají spíš čerti bát dětí. "Tak to určitě ne. Zatím jsme se s něčím takovým nesetkali a naši herci jsou profesionálové, zvládnou každou situaci," konstatoval s úsměvem Samusel Veselý.

Vzhledem k velikému zájmu o profesionální Mikulášskou akci, musejí Mikuláš, čert a anděl navštěvovat domácnosti ještě po Mikuláši, třeba i v sobotu 7. prosince. Jenže tím pádem začíná mít agentura velký nedostatek umělců, kteří by byli ochotni v kostýmech mimozemských bytostí vystoupit. „Naše požadavky jsou přísné. Musí to být člověk důvěryhodný, inteligentní a spolehlivý, schopný komunikovat s dětmi. V současné době bychom s ohledem na stále stoupající zájem o tuto službu takových umělců potřebovali klidně i několik stovek,“ podotkl Veselý.

Tam, kde nejsou v dosahu profesionálové, si rodiče musejí poradit sami. Půjčit si třeba kostým Mikuláše v půjčovně přijde tak na patnáct stovek. „U nás v obci je to většinou stejná parta mladých, kteří mají vlastní masky. Všichni se známe, dohodneme se s nimi předem jak by měla návštěva v domácnosti vypadat. Děti samozřejmě vědí, že v kostýmu to jsou převlečení lidé, ale i tak se pokaždé zarazí,“ prozradila Petra Pejzlová z Dobré u Přibyslavi.