Jak se budí čertí cháska mohli vidět na vlastní oči v sobotu posledního září návštěvníci hradu v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. S nápadem přišel ledečský kastelán Luděk Šíma. Inspirovala ho k tomu originální výstava krampusáckých kostýmů v hradním sklepení.

Rej pekelníků na hradě v Ledči nad Sázavou | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Čerte vstávej! Kolik je hodin? Dva sloní! První nájezd divokých čertů se odehrává kolem čtvrté hodiny odpoledne a na nádvoří je už plno diváků. Kastelán vysvětluje, že tato akce je první svého druhu a snad ne poslední. Krampusácké převleky ledečskému hradu poskytla pražská skupina Krampus & Hexe. Během zimní sezony s nimi projíždí česká, německá a rakouská města. „Mimo sezonu jim ale převleky ležely ladem ve skříních. Se souborem jsme se dohodli na zapůjčení kostýmů. Po skončení letní návštěvnické sezony na hradě jim je vracíme. Tak mě napadlo udělat z toho podívanou pro návštěvníky,“ vysvětluje Šíma s tím, že až krampusáčtí čerti skončí svoje zimní turné zase kostýmy na hrad zas půjčí.

Tereza Kostková v Chotěboři: StarDance je jako kuchyň s nejlepším jídlem

Šéf skupiny Krampus & Hexe Tomáš Kočí přivezl do Ledče šedesát čertů. Vysvětluje, že ač je zatím babí léto, začíná ta správná čertí sezona. Od podzimu do ledna příštího roku. Na začátek programu v areálu hradu ohnivá show, pak křik, řinčení řetězů a děsivé masky, kterých by se potmě možná lekl i dospělý. Ale teď je světlo a diváci se dobře baví.

Muzika duní a Krampusáci se hrnou ze sklepa ven. Osmiletý Zdeněk Brož z Havlíčkova Brodu se doslova lepí na zábradlí a nadšeně fotí. Jeho mamka Zdena se také dobře baví, s několika čerty si pořizuje snímeček do rodinného alba. „Kostýmy jsou nádherné, muzika taky, ale naše tradice to není,“ říká.

Najít plné koše václavek? Letos je na Vysočině spíš náhoda

Do kostýmů pekelníků které stojí i desítky tisíc, se oblékají i dívky. Eva Slezáková přijela se skupinou Krampusáků ze slovenských Malacek. U Slezáků straší celá rodina. „Začali jsme obchůzkami v době Mikuláše. Pak jsem se dostali do skupiny Krampusů. Kostýmy si dáváme šít na zakázku nebo si je kupujeme přes internet. Vzhled čerta tvoříme sami ale po poradě se šéfem skupiny,“ říká drobná štíhlá blondýnka ze skupiny Krampus Slovakia, kterou by v kostýmu divoké čertí bojovnice nikdo nehledal.

Jak dodává, doba se mění, lidé hrubnou a na některých vystoupeních místo čertů straší diváci, hlavně když mají upito. „Několikrát nás napadli. Na jednom vystoupení nás zkoušeli podpálit. Mě jedna partička opilců hodila do křoví,“ popisuje zážitky z vystoupení.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle kastelána Šímy je krampusácká show divácky vděčná, ale příprava velice náročná. „Podílí se na ní zaměstnanci hradu, zaměstnanci a děti ze Střediska volného času. Kvůli bezpečnosti máme i hasiče,“ dodává.