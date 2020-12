Mladý pár, dva budoucí zubaři, Sára Schwarzová z Havlíčkova Brodu a Dominic Swift z Kanady pomáhají už dva měsíce v červeném odběrovém stanu u havlíčkobrodské nemocnice. „Já se narodil v Anglii. Pak jsme žili v Kanadě. Rodiče jsou hodně podnikaví a rádi cestují. Chtěl jsem být zubařem. Jenže vysokoškolské studium medicíny v zahraničí je hodně složité. Tak jsem se rozhodl vystudovat vysokou školu v Praze,“ svěřil se Dominic, budoucí zubař, navíc ještě bakalář přírodních věd, jak se dostal až do střední Evropy.

Jeho rodina je opravdu hodně zcestovalá.

Dnes Swiftovi žijí až v americkém Las Vegas. Ve Spojených státech ale podle informací prý covid řádí jak černá ruka. Jenže Dominic se o svoji rodinu nebojí. „ Americká mentalita je úplně jiná. V Americe covid neřeší tak jako Češi. Všechno je tam otevřené. Školy, obchody, sportovní centra, knihovny, kavárny. Kdo se bojí o zdraví, chrání se sám a vezme si roušku. Když se můj otec účastní nějaké pracovní schůzky, udělají účastníkům rychlostesty, aby bylo jasné, jak na tom jsou,“ popsal Dominic jak se s covidem vypořádali Američané.

K práci v odběrovém stanu ho inspirovala Sára. „Já neměl žádnou představu, co to znamená, ale Sára tam šla první a když mi tu práci popsala, řekl jsem si, že to také zkusím,“ usmál se sympatický mladík.

Sára, rodačka z Havlíčkova Brodu, aktivní sportovkyně a velká milovnice koní, o práci v odběrovém stanu už určitou představu měla. „Beru to jako lékařskou praxi do života. Bylo mi jasné, že celou dobu budeme nosit ochranný oblek a že to není práce jednoduchá. Já i Dominik pomáháme hlavně organizačně při zajištění odběrů a pracujeme u počítače. Takže jsme celý den spolu,“ popsala Sára pracovní den mladého páru. Sára a Dominic budou ve stanu pomáhat zřejmě až do konce ledna a na jaře by chtěli odjet do Anglie.