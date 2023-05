Nahoru do prvního patra k přepážkám vedou strmé schody. Pošta má výtah, ale je to jen speciální plošina pro vozíčkáře. Jak je to ve Svatovojtěšské s výtahem, objasnila Deníku jedna z poštovních úřednic. Jméno si nepřála zveřejnit, v době nejistoty se bojí o práci. „Ta plošina je u nás víc než pět let. Ani nám se nelíbí, že je s obsluhou. Někteří vozíčkáři si plošinu ale umějí spustit sami. Jsme rádi. Nahoře u přepážek máme práce dost. Nemůžeme tam nechat lidi stát a běžet k plošině,“ vysvětluje úřednice.

Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil přišel s originálním řešením. Pošta ve Svatovojtěšské bude mít svého plošináře. „Pošta Havlíčkův Brod 2 zůstává zachována, s městem jednáme i nadále o zlepšení možnosti parkování a dalších služeb. Co se týče plošiny zajišťující bezbariérový provoz pošty Havlíčkův Brod 2, plošina musí být obsluhována proškoleným zaměstnancem. Z toho důvodu bude pobočka posílena o pracovníka, který bude mít obsluhu na starost,“ napsal Vysoudil Deníku.

To pobavilo i rozčílilo starostu Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala. „Funkce plošináře. To snad není pravda. Už se nedivím, že Česká pošta má problémy a musí zavírat pobočky,“ konstatoval. Jak dodal, jednání managementu České pošty se vymyká logice. „Místo toho, aby Česká pošta zajistila stavebně bezbariérový vstup do budovy, najme člověka navíc. Bude obsluhovat plošinu. Už se nedivím ničemu. S parkováním je to stejné. Ve Svatovojtěšské ulici nejsou místa pro poštovní vozy. Pošta ale čeká řešení od nás,“ vrtěl nevěřícně hlavou starosta.

Podobně reagoval i Pavel Bittner z Havlíčkova Brodu, který podporuje zachování pošty v Nádražní ulici. „Děláte si legraci? S takovým přístupem je Česká pošta odsouzená k zániku. Jestli je to pravda, tak bych začal s šetřením u managementu,“ prohlásil.

Podle mluvčího České pošty může plošina ve Svatovojtěšské ulici bez problémů nahradit výtah. „Plošinu samozřejmě může využít jak plně imobilní občan, tak i kdokoliv z ostatních návštěvníků, kteří mají problémy s pohyblivostí či například matky s kočárky. Jiné řešení v této chvíli bohužel není možné. V případě například vyzvedávání důchodů bych ještě dodal, že pokud klienti nechtějí navštěvovat pobočku, je možné zřídit si odnos důchodů na adresu,“ vzkázal Vysoudil.

Tento nápad ale kritizoval Milan Lukeš z Havlíčkova Brodu, který si přeje zachovat poštu v Nádražní ulici. „Když nevylezu na poště v centru do schodů, mám si nechat doručovat zásilky domů. Co je to za logiku. Když mi přijde balík, pošťák u nás ani nezazvoní a nechá mi ve schránce lístek, ať si dojdu na poštu. Tak co mám dělat,“ povzdechl si.