Je to nesmysl. Zrušení pobočky České pošty u nádraží kritizuje například Karel Sadílek. „Nechápu koho to napadlo. Jsem jednoznačně pro poštu zachovat. Je blízko k nádraží, je to pošta balíková. K poště mohu kdykoliv zajet autem. Nabízí všechno, co zákazník potřebuje. Kromě toho je bezbariérová,“ řekl Deníku jeden z nespokojených obyvatel Brodu.

Česká pošta ruší pobočky v Brodě. Za poštu u nádraží chce starosta bojovat

Zachovat hlavně poštu u nádraží si přeje také Zdeněk Komárek. „Denně je tam plno lidí. Já si tam pravidelně jezdím pro balíky. Když ji zruší, jak budu jezdit pro balíky do centra Brodu? Nedá se tam zaparkovat. Tak nechám auto někde u Ostrova a balíky si z pošty ponesu přes náměstí až k autu na zádech,“ zlobí se další nespokojený zákazník nádražní pobočky.

Bezbariérová pošta u nádraží

Petici za zachování aspoň jedné z plánovaných rušených poboček České pošty, především té v Nádražní, organizuje v Brodě Jan Schneider, bezpečnostní analytik z Havlíčkova Brodu. Jak vysvětlil Deníku, lidé kteří petici podepsali, nesouhlasí se záměrem ministerstva vnitra zrušit dvě ze tří poboček České pošty v Havlíčkově Brodě a plně podporují stanovisko havlíčkobrodského starosty Zbyňka Stejskala, který chce apelovat na ministra vnitra Víta Rakušana, aby změnil alespoň rozhodnutí zrušit pobočku České pošty v Nádražní.

Starostovi Stejskalovi se zrušení pošty v Nádražní vůbec nelíbí. „Absolutně nesouhlasíme se zrušením pošty na nádraží. Je to balíková pošta, bezbariérová, vyřizují se tam velké zásilky. Pobočka má balíkový sklad, jezdí odtud rozvoz. Vůbec nám nejde do hlavy, proč vybrali právě tuhle pobočku,“ podivil se havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal hned, jak se o zrušení pobočky Nádražní dozvěděl.

Pošta na náměstí

V Brodě má zůstat jen centrální pošta na rohu Svatovojtěšské ulice a Smetanova náměstí. Zrušena má být i pobočka na sídlišti Pražská. „Její zrušení, pokud by bylo podpořeno analýzou, bychom skousli. Ale s nádražím se nesmíříme,“ dodal Stejskal. Vedení města bude s představiteli pošty jednat, kontaktovat chce i ministerstvo vnitra.

Pošta na náměstí je sice v centru města, přesto je hůře dostupná. Prakticky nemožné je u ní zaparkovat, navíc jsou veškeré přepážky v patře. Hůře pohybující se lidé musí použít výtah. „Já tam na poštu chodím a je to martyrium. Je tam vždy spousta lidí, stojí se fronty, dlouho se čeká. Teď se to ještě znásobí,“ popsal situaci brodský starosta.

Seznam rušených poboček České pošty na Vysočině: v Havlíčkově Brodě skončí dvě

Podle Schneidera existuje v seznamu rušení poboček pošty navíc podivná nerovnost. „Podle oficiálně informace zveřejněné v médiích se v Rakušanově Kolíně zavře jen jedna pošta. Ve středočeském Kolíně žije podle statistického úřadu dvaatřicet tisíc obyvatel a Česká pošta tam zavře jednu pobočku ze tří. Naproti tomu ve východočeské Chrudimi s dvaadvaceti tisíci obyvateli státní podnik uzavře tři ze čtyř poboček. Podle tamního starosty Františka Pilného to není spravedlivé. Ptá se, proč by Kolín měl mít dvě pobočky a Chrudim jen jednu. Starosta naráží na fakt, že v čele Kolína v minulosti devět let stál právě současný šéf resortu vnitra a předseda STAN Vít Rakušan,“ konstatoval Schneider.