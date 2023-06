Přibyslav není jen město, ale patří k ní ještě dalších osm místních částí. Na poštu jezdí do Přibyslavi i lidé z okolních obcí. Ti nejvíc budou sobotní provoz na poště postrádat. Špatná zpráva je to třeba pro Marii Šimanovskou z Utína. „Vůbec se mi to nelíbí. V Utíně se lidé spoléhají, že pošta bude otevřená v sobotu. Domů přijedou večer, někdy jsou pryč celý týden. Sobota je jediný den, kdy si mohou na poštu zajít pro dopis nebo pro balík,“ prohlásila.

Jiní přijímají rozhodnutí pošty s odevzdaným klidem. „Buďme rádi, že nám rovnou nezruší poštu celou, jako to udělali v Brodě,“ povzdechla si Lenka Sobotková z České Jablonné.

Zrušení sobotního provozu pošty netěší některé obyvatele přímo v Přibyslavi. To potvrdil místostarosta Michael Omes. „Znám ve svém okolí hned několik lidí, kterým zrušení sobotního provozu na poště způsobí problémy, protože pracují nebo studují mimo město. Vše nelze řešit elektronicky. Tady nejde jen o seniory. Některé úřady i v době počítačů vyžadují doporučené zásilky s podpisem,“ poznamenal Omes s tím, že ani jemu se zrušení sobotního provozu na poště vůbec nelíbí. „Ale změnit se to nedá. Jestli Česká pošta hledá úspory, tak omezení pracovní doby na regionálních poštovních úřadech není řešení. Ani pro samotnou poštu, protože klienti začnou hledat jiné služby a pošta tím tratí,“ dodal místostarosta.

Rušené pobočky České pošty na Vysočině

Pobočka v Přibyslavi je otevřená i nadále. Česká pošta ji rušit nehodlá. Jiná města na Vysočině ale od července o některé pobočky poštu přijdou.

Havlíčkův Brod: Pošty Nádražní a Pražská

Jihlava: Hálkova a SK Neumanna

Moravské Budějovice: Náměstí ČSA

Třebíč: Okružní a Demlova

Žďár nad Sázavou: Sychrova a Brodská

Podle mluvčího České pošty Ivo Vysoudila omezení sobotního provozu na poště v Přibyslavi státní podnik zákazníkům vynahradí jinak. „Sobotní provoz na pobočce v Přibyslavi bude opravdu omezen, respektive přesunut do pracovních dnů. V pondělí a ve středu byla otvírací doba od 11 hodin, nově to bude od srpna už od 10 hodin, čímž pošta reaguje i na žádosti klientů a vychází vstříc také těm, co využívají dopravní spojení z okolních vesnic,“ sdělil Deníku. V pondělí a ve středu bude od srpna provozní doba na poště v Přibyslavi až do šesti večer. „Čehož využívají především pracující,“ poznamenal Vysoudil.