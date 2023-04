/FOTO, VIDEO/ O dvě pobočky České pošty přijde Havlíčkův Brod. Pošta zruší v rámci úspor pobočku na Pražské a v ulici Nádražní. Městu tak zůstane jen pošta v centru ve Svatovojtěšské ulici, kde je problém s parkováním. Vedení města se krok nelíbí a o poštu u nádraží nechce v žádném případě přijít.

Pošta u nádraží je strategická a bezbariérová, radnice ji chce bránit. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Je to šok. Jana Musilová bydlí v Havlíčkově Brodě nedaleko nádraží. Na poštu to má pár kroků. „Nechápu to. Proč ruší tuhle poštu. Kdykoliv jsem tam šla, stála před poštou fronta,“ povzdechla si. Jak dodala, pošta u nádraží má parkoviště, kde se dalo s autem zastavit. „Teď zůstane jen pobočka v centru města, kde se s autem nedostanu,“ dodala nespokojená návštěvnice pošty.

Rušené pobočky České pošty v Havlíčkově Brodě

Havlíčkův Brod 3 – Pražská 2994

Havlíčkův Brod 1 – Nádražní 107

Podobné reakce se ozývají také od obyvatel, kteří bydlí na Pražské. I tady jim vadí, že ztratí poštu, kterou měli na dosah. Dana Čapková bydlí na konci sídliště a když si představí cestu na poštu do centra Brodu, kam by si měla jezdit pro důchod, není jí lehko u srdce. „Přes poštu jsem brala důchod a platila složenky. Mám i poštovní spořitelnu. Samozřejmě do centra na poštu mohu jet autobusem, ale vůbec se mi to nelíbí. Je tam moc schodů a výtahem se nahoru nedostanu sama, musím si zvonit na obsluhu. Nechápu proč,,“ povzdechla si důchodkyně.

Fronty budou neúnosné

Nespokojení klienti zrušených poboček v Havlíčkově Brodě si stěžují, že jakmile ve městě zaniknou dvě pobočky najednou, fronty na té zbývající se stanou neúnosné. Jiří Pavelka podniká a služby pošty v Nádražní využíval často. Posílal odtamtud balíky. „Tak teď nevím, co budu dělat. V Nádražní ulici, i když jsem se snažil přijít první, stál jsem kolikrát ve frontě za armádou důchodců. Teď si neumím představit ten nával na poště u náměstí. Když budu potřebovat něco poslat, abych si tam vzal spacák,“ zlobí se podnikatel.

Seznam rušených poboček České pošty na Vysočině: v Havlíčkově Brodě skončí dvě

Podobně jako podnikatel Pavelka vnímá situaci také starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal. „Nelíbí se nám rozhodnutí zrušit v Brodě dvě pobočky České pošty najednou. Pošta v Nádražní je strategická. Je to pošta balíková a město ji potřebuje. Navíc je to pošta bezbariérová,“ konstatoval starosta. Jak dodal, jestli v Brodě zaniknou dvě pobočky pošty najednou ta zbývající bude přetížená. „Zhorší se nám doprava v centru města. Lidé, kteří jezdili na Pražskou a k nádraží, budou chtít parkovat v centru. Seznam zrušených pošt jsem viděl před chvílí a hned jsme to na radnici řešili. Chceme apelovat na ministra vnitra, aby svoje rozhodnutí změnil. O poštu v Nádražní nechceme přijít,“ zdůraznil Stejskal.

Česká pošta je podle mluvčího Matyáše Vitíka ve ztrátě, jen za loňský rok 1,5 miliardy korun. Bez opatření jí hrozí insolvence.