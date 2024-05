Zákazníkům se to nelíbí. „Ve Světlé chcípl pes,“ postěžoval si Deníku před budovou spořitelny v Komenského ulici důchodce Jan Městecký. Zdůraznil, že ve městě žijí tisíce lidí, ale nebude tady jediná banka, skončilo knihkupectví, zavírá kovomat. „Budu muset jezdit do spořitelny do Brodu nebo do Ledče. Jde to u nás od deseti k pěti. Někdo asi došel k názoru, že naše generace už nic nepotřebuje a můžeme jít do háje,“ dodal Jan Městecký.

Spořitelna bude chybět i mnohem mladší Janě Holubové. „Staří lidé, kteří neumějí s počítačem a bankomatem na tom budou biti. Mně to vadí už z principu. Když u nás kdysi skončila Komerční banka, přešla jsem do spořitelny. Teď končí spořitelna, zbývá pošta, ale na jak dlouho,“ povzdechla si Jana Holubová. Jak dodala, i když používá internetové bankovnictví, občas potřebuje poradit. Tak zašla na pobočku ve Světlé. Teď musí jet do Ledče nad Sázavou nebo do Havlíčkova Brodu.

Luboš Krajíček do spořitelny nechodí, ale jak řekl Deníku, na bankomaty by se nespoléhal. „Zažil jsem několikrát, že karty měly výpadek. Bankomaty nefungovaly, to si pak ve Světlé nekoupíte bez hotovosti ani housku,“ poukázal na možný problém Kuboš Krajíček. Problém to bude i pro klienty spořitelny z okolních obcí.

Že Česká spořitelna ve Světlé nad Sázavou k 21. červnu pobočku zavírá, potvrdila Deníku mluvčí městského úřadu Blanka Sedláková. Uzavření pobočky je pro město špatná zpráva. To si myslí místostarosta Tomáš Rosecký. „Komerční banku u nás zavřeli už dávno. Město Světlá je pověřeným městem třetího stupně, kam jezdí lidé z širokého okolí na úřad. To, že takové město nemá ani banku je smutné,“ konstatoval. Jak dodal, budova spořitelny nepatří městu, takže radnice nemůže se spořitelnou jednat a licitovat o nájmu, aby ji ve městě udržela. Vila patří České spořitelně, která ji prodává.

To je špatná zpráva nejen pro klienty spořitelny, ale i pro strojírenskou společnost ESA plaiting, která má v budově sídlo. Podle zaměstnanců společnosti si teď ESA hledá nové prostory, kam se přestěhuje.

Podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého je důvodem zavření pobočky malý zájem zákazníků. „Pobočku ve Světlé nad Sázavou denně navštěvují jednotky klientů. Stejně jako při správě obce i při správě naší pobočkové sítě musíme postupovat jako správní hospodáři. Pokud provozujeme osm hodin denně pobočku, kterou denně navštíví jednotky klientů, svědčí to o tom, že většina našich klientů v dané lokalitě již naše služby využívá primárně v online podobě a o návštěvy pobočky ve skutečnosti nemají zájem,“ vysvětlil Deníku s tím, že uzavření pobočky je pro Českou spořitelnu až ten poslední krok.

K uzavřené pobočky ve Světlé dojde 21. června 2024. K zajištění servisních požadavků zůstává ve Světlé duální bankomat, který umožňuje podle Hrubého kromě výběru a vkladu hotovosti také zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. Pro osobní kontakt je otevřená pobočka v Ledči nad Sázavou, Havlíčkově Brodě nebo Humpolci.

„Co se týče počtu rušení poboček, v tuto chvíli neplánujeme dramaticky snižovat počet našich poboček,“ zdůraznil Hrubý s tím, že rozhodně neplatí, že spořitelna pobočky uzavírá, aby šetřila náklady. Zavírá je tehdy, když je klienti přestanou využívat.