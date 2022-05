Pro jistotu. Přihlášky do všech městských školek v Jihlavě, tak někteří rodiče letos řeší zápisy svých ratolestí do mateřinek. „Máme obrovské množství duplicitních přihlášek. Zatím tedy nevíme, kolik dětí od září skutečně nastoupí do té-které školky,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Volná místa každopádně magistrát obsadí ukrajinskými dětmi, které půjdou k zápisu druhého června. Radnice plánuje tyto děti rozdělit rovnoměrně. Předškoláci navíc mohou nastoupit do přípravných tříd. Tam je po zápisech do základních škol ještě volno. „Kapacita pro děti je dostatečná,“ ujistil však Daněk k místu ve školkách.

Zápis za sebou mají i v Pelhřimově. Tam přijmou všechny děti, kterým už tři roky byly nebo budou během letošního roku. „Od září letošního by měla být také otevřena na ZŠ Osvobození přípravná třída,“ informovala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Ukrajinské děti tam k zápisu zamíří třetího června dopoledne. Cílem bude mít v každé třídě maximálně dvě. „Při větším počtu by tyto děti ztrácely motivaci hovořit česky a více by komunikovaly mezi sebou,“ podotkla Unterfrancová.

- z okresních měst zatím zápisy českých dětí neskončily jen ve Žďáře nad Sázavou



- ukrajinské děti půjdou k zápisu v červnu, místo pro ně je



- jestli v průběhu školního roku děti odcestují, nabídnou školky místa mladším zájemcům

V Havlíčkově Brodě také mají v plánu malé válečné uprchlíky začlenit do více tříd. „Bude záležet na tom, kolik dětí z Ukrajiny a v jakém věkovém složení se k zápisu dostaví,“ doplnila mluvčí města Alena Doležalová. Případnou nedostatečnou kapacitu budou radní města řešit povolováním výjimek z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole.

Ve Ždáře nad Sázavou ještě zápisy neskončily, radnice ale očekává, že se nedostane na některé dvouleté a také na děti z obcí v okolí okresního města. Rezerva pro ukrajinské děti ve školách není, dle odhadů jich bude kolem deseti. „Rádi bychom kvůli adaptaci dětí dali pár ukrajinských dětí dohromady. Třeba k jednomu dítěti, které už chodí, bychom dali další jedno až dvě,“ předběžně nastínila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Komplikací by mohlo být, že se někteří uprchlíci chtějí vrátit po skončení války do vlasti. Děti tak nemohou vědět, jestli budou v Česku ještě rok, nebo třeba do září odcestují. Ve městech to ale nevidí jako neřešitelný problém.

Ostatně odstěhovat se v průběhu roku mohou i české děti. „Je to běžná praxe,“ mávla rukou mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Odchodem dětí se uvolní místo pro ty, kterým ještě nebyly tři roky a chtějí už do školky docházet. „Bude to administrativně náročné, ale ve spolupráci s vedením našich mateřských škol to určitě zvládneme,“ usmál se Daněk.

Například ve Žďáře ale zřejmě nebude tato otázka na pořadu. „Rodiny dětí, které chtějí nastoupit, plánují s výjimkou jedné zůstat. Nemají se kam vrátit,“ uzavřela Blanka Sobolová.