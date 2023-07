RegioFoxy jsou bezbariérové, mají motory Rolls-Royce a cestujícím nabízejí palubní Wi-Fi síť, elektrické zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky, místa pro kočárky i jízdní kola.

VIDEO: Vlakem z Třebíče až do Prahy bez přestupu. To by umožnila nová lokomotiva