Kdy jste se poprvé začal o záhady a tajemno zajímat?

Záhady mě lákaly už jako kluka, obdivoval jsem pyramidy a tajemnou sfingu.

Která vaše kniha byla první? Byl to problém ji vydat?

Moje první kniha byla V Zajetí mágů. Vyšla v devadesátých letech. Tehdy to byl fenomén, literatura podobného druhu neexistovala. Krátce potom jsem připravil pro Českou televizi seriál Setkání s tajemnem. Dnes už je to jinak. Ten hlavní boom je pryč.

Můžete prozradit, jaká česká záhada vás nejvíc fascinuje a dosud jste jí nepřišel na kloub?

Já už pracuji několik let na takzvaném Voynichově rukopisu. Věnoval jsem mu už jednu knihu, ale teď jsem objevil další nové důkazy a hypotézy. Snažím se objasnit také záhadné malby v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Stavba je uvnitř celá pokrytá řadou obrazců a fresek, představují zvláštní body, přímky, vlnovky. Je to zvláštní a skrývá se v těch obrazcích víc než dnes tušíme.

Stalo se, že by vám někdo řekl, pane spisovateli, jste šarlatán a píšete nesmysly?

Snad jen jednou, když jsem psal o Ďáblově bibli a prázdných stránkách, které jsou podle mého názoru popsané neviditelným inkoustem. Ozval se mi jeden rozzlobený archivář a tvrdil, že neviditelný inkoust je nesmysl. Jenže tento způsob zapisování skrytých informací a šifer je známý už před stovkami let.

Jste autorem předlohy pro některé televizní seriály třeba Ďáblova lest a Ztracená brána. Jak jste se potkal s režisérem Jiřím Strachem? Přišel za vámi sám se slovy pane Vašíčku, ta kniha se mi líbí, natočíme to?

Tak to v České televizi nechodí. Tým dramaturgů posoudí námět a vybere režiséra, který to natočí a já měl štěstí, že to byl právě Jirka Strach.

Líbilo se vám, jak se režisér s vaší knihou vypořádal?

Musím říci, že ano, spokojený jsem byl. Ztvárnit knihu na plátně je problém a ne vždy to vyjde. U Jirky Stracha to vyšlo.

Při tom množství záhadologické literatury se nabízí otázka, jste realista nebo máte spíš tendenci vidět neznámé síly za každým rohem?

Jsem racionalista, ale věřím, že kolem nás existují fenomény, které zatím neumíme vysvětlit. Třeba duchové. Někdo je vidí, někdo ne. Zažil jsem několik hodně zvláštních událostí, například při natáčení na Zvíkově.

Chodí za vámi čtenáři a svěřují se vám, že zažili něco zvláštního a chtějí abyste to napsal?

Občas za mnou lidé přicházejí, mají v mobilu zajímavé fotografie a chtějí o tom se mnou diskutovat, ale už to není tak často.

Na čem v současné době pracujete?

V současné době připravují dokumentární seriál pro Českou televizi. České tajemno. Ve vysílání bude po Novém roce. Řekl bych, že Česko je jedním z nejzáhadnějších míst. Patříme mezi nejtajemnější místa planety. Na to, jak jsme malá země, máme těch historických záhad opravdu hodně.

Za poznáním záhad jste procestoval desítky zemí. Chystáte se opět někam?

Zajímá mě Izrael, Jordánsko a Etiopie, kde se údajně skrývá archa úmluvy, kterou ale nesmí kromě etiopských kněží nikdo spatřit.