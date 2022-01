Vyplývá to ze studie proveditelnosti o vybudování vysokorychlostní trati z Prahy do Ostravy, kterou ministerstvo dopravy zveřejnilo v úterý. „V úseku Praha-Brno vychází nejlépe varianta, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem kolem Kutné Hory a Světlé nad Sázavou. V Kraji Vysočina se jedná o trasu, jež je umístěna blíže Jihlavě, u které vznikne nejen nový terminál Pávov, ale také možnost propojení na obvyklou síť,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Mapa vysokoryhlostní železnice.Zdroj: Ministerstvo dopravyV Jihlavě možnost vzniku vysokorychlostní trati vítají, ostatně o to na tamním magistrátě usilovali. „Zasazovali jsme se o to, aby se trať stočila směrem k Jihlavě a jsme rádi, že s námi studie proveditelnosti počítá. Výrazně to pomůže vysočinské dopravě a město nabude na významu. Budeme stavbu i nadále podporovat,“ sdělil jihlavský mluvčí Radovan Daněk.

Vysokorychlostní trať má vést z Prahy, přes Jihlavu, Brno, Břeclav, Olomouc až do Ostravy, přičemž vlaky na ní se mají pohybovat rychlostí od dvou set do 320 kilometrů v hodině. „První část vysokorychlostních tratí má být v provozu v roce 2030, se začátkem výstavby počítáme na rok 2025, a to v úseku Praha-Běchovice – Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek realizace tratě přes Vysočinu,“ uvádí studie proveditelnosti.

Po trati by mělo jezdit několik kategorií vlaků, ty nejrychlejší mají zvládat spojení mezi hlavními nádražími obou největších měst do šedesáti minut.

Vybudování vysokorychlostní trati vyjde na více než tři sta miliard korun. O náklady se podělí evropské i národní prostředky.