Jak uvedl starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS) o revitalizaci náměstí se v Přibyslavi mluví už dlouho. Obyvatelé města vyplňovali na toto téma dokonce dotazník. První krok od slov ke konkrétním změnám byl učiněn v okamžiku, kdy město Přibyslav oslovilo celkem dvanáct ateliérů s nabídkou soutěže k vypracování studie na novou podobu náměstí. „Devět z nich se omluvilo, tři kanceláře potvrdily, že mají o soutěž zájem. O vítězné studii kterou předložil ateliér Santis ze Žďáru nad Sázavou, rozhodla rada města ve spolupráci s urbanistou,“ popsal průběh soutěže starosta Kamarád.

S tímto ateliérem také město hodlá uzavřít smlouvu na dopracování studie, která vyjde na víc než 218 tisíc korun. Následná odborná dokumentace bude stát víc než milion a samotná revitalizace náměstí půjde do desítek milionů korun. A to jak nad zemí, tak i pod ní. Protože jak vysvětlil starosta, společně s úpravou náměstí bude třeba kompletní výměna inženýrských sítí pod zemí, například rozvodů elektřiny a kabelové televize.

Kompletní studie na proměnu náměstí by měla být hotová do léta 2020, pak bude na řadě projektová dokumentace, to také nějaký čas potrvá. Zahájení konkrétních prací odhaduje starosta asi na rok 2022. „Celý proces nebude nijak jednoduchý. Do revitalizace náměstí budou mluvit památkáři, dopravní policie, Kraj Vysočina, Ředitelství silnic a dálnic, ale také autobusoví dopravci,“ konstatoval starosta.

Nová podoba náměstí je zatím jen na papíře, bude se o ní ještě dlouho diskutovat, ale už teď je jasné, že změn bude dost. Například linkové autobusy by už neměly stát pod parkem u kašny. Právě možné stěhování autobusů z náměstí se stalo v minulosti v Přibyslavi tématem bouřlivé diskuse.Někteří radní z Přibyslavi by totiž rádi "autobusák" přestěhovali jinam, nejlépe dolů pod město k nádraží Českých drah.

"Pokud by radnice tento plán zrealizovala, poškodila by hlavně seniory, děti a nemocné občany, kteří by museli chodit do prudkého zámeckého kopce,“ postěžovala si jedna z obyvatelek Přibyslavi Jana Höferová. Ani podle Lucie Orgoníkové, zastupitelky za ČSSD, bys stěhování autobusového nádraží nebyl dobrý nápad. „Náměstí se vylidní a bude z něj mrtvá zóna, doplatí na to místní živnostníci,“ konstatovala Orgoníková.

V současné době se ve spolupráci s odborníky dokončuje výzva k vypracování architektonicko – urbanistické studie návrhu řešení Bechyňova náměstí. Výzva bude vyhlášena začátkem září a termín pro předložení nabídek bude konec října letošního roku. V listopadu budou návrhy prezentovány před hodnotitelskou porotou. Součástí této soutěže bude rovněž veřejná výstava předložených návrhů na výstavních panelech ve vstupní hale budovy radnice.

„Studie počítá s otevřením silnice u pošty, kde by byla jedna až dvě průjezdné zastávky. Parkoviště autobusů bude jen u hřbitova, což také bude potřeba projednat s dopravci. V plánu je obnova zeleně na náměstí, na dlažbu by se měly vrátit žulové kostky,“ upřesnil starosta. Studii náměstí ještě posoudí jednotlivé komise města a samozřejmě se s ní v rámci workshopu včas seznámí i přibyslavská veřejnost. Důležitým bodem k diskusi je ale cena. Jak, a z čeho bude radnice revitalizaci náměstí platit. S dotacemi na takovou akci zřejmě Přibyslav počítat nemůže. „Takže bude třeba šetřit. Vzhledem k tomu, že v plánované době už bude mít město Přibyslav splacené půjčky, je možná diskuse o úvěru,“ podotkl starosta.