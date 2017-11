Cestářům zbývá dokončit čtyři stavby. Na 129 místech se už jezdí

Havlíčkův Brod - Výrazné proměny se dočká část fasády staré budovy gymnázia v Havlíčkově Brodě. Jedná se o akci náročnou finančně i časově. Proto je rozvržena do tří let. Cena je zhruba 13 milionů korun. Letos se opravuje část fasády do Štáflovy ulice, v roce 2018 přijde na řadu stěna do ulice Boženy Němcové a v roce 2019 fasáda vnitřního dvora školy.