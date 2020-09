„Nové hasičské cvičiště. Opravené silnice. Pozemky pro parcely. Obec žije kulturně i společensky,“ popsal současný vývoj Bartoušova v obecní kronice Josef Poděbradský.

Vše začalo na schůzi, kterou svolal občanský výbor Bartoušova na 8.12.1989. "Jednali jsme s představiteli Městského národního výboru v Brodě o umístění skládky tuhého domácího odpadu v pískovně," popsal počátek velkých změn starosta Jaroslav Fialka, který stojí v čele obce už 18 let.. Na schůzi byli přizváni i ekologové ze sekce Občanského fóra.

V zápisu z jednání tehdy nechyběl dovětek, že nebudou-li uznány názory odborníků na umístění skládky v pískovně, požádá obec o odloučení od Havlíčkova Brodu. Jenže ani poté, co se vedení města Havlíčkův Brod po roce 1989 vyměnilo, radní od skládky v Bartoušově necouvli. „V Bartoušově jsme na to reagovali v červenci vyhlášením referenda o samostatnosti. Zúčastnilo se ho 96 procent obyvatel. Většina, 79 procent, byla pro samostatnost. Tak se Bartoušov stal zas samostatnou vesnicí, kterou byl po druhé světové válce,“ upřesnil kronikář Josef Poděbradský. V listopadu 1990 se konaly volby do prvního obecního zastupitelstva. „Žádné oslavy výročí samostatnosti neplánujeme. Myslíme si ale že to bylo moudré rozhodnutí, nelitujeme toho,“ konstatoval starosta Fialka. Za 30 let prošla obec Bartoušov podle názoru obyvatel vývojem k moderní samostatné obci.Bartoušov přišel o samostatnost v roce 1960. Nejdřív patřil pod Mírovku, od roku 1976 se stal součástí Havlíčkova Brodu.

„Rozhodování o místních problémech se tak ještě více od Bartoušova vzdálilo. Jestliže v Národním výboru v Mírovce měl Bartoušov 3 zástupce, v Havlíčkově Brodě měl pouze jednoho,“ poznamenal v kronice Josef Poděbradský.