Děti, které v budoucnu půjdou na návštěvu do vězení, už nebudou tolik ve stresu. V ženské věznici ve Světlé nad Sázavou chystají speciální kreslenou brožuru, která jim vše vysvětlí pomocí obrázků.

Obrázková brožura pro děti. | Foto: archiv Věznice Světlá nad Sázavou

„Vstup do věznice s sebou nese mnohá bezpečnostní opatření. Ta se týkají i dětí přicházejících na návštěvu za svým vězněným rodičem. Jak vstup do věznice probíhá, bude za pomoci obrázků znázorňovat právě vznikající brožura. Chceme tak dětem samotný vstup do věznice usnadnit a připravit je na něj, aby se mohly soustředit na následné setkání se svou maminkou,“ sdělila mluvčí světelské věznice Jana Rajdlová.