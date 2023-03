Obyvatele obcí kolem trati, kteří jsou na vlak odkázaní, zajímá, jak se dostanou do práce a domů. „Pochopil bych takovou výluku, kdyby železničáři přestavovali trať od Brodu do Brna celou. Ale kvůli takovému kousku? Podpoříme ekologii. Vlaky stojí, auta jedou. Jediné štěstí, že z Přibyslavi do Brodu jezdí autobus,“ povzdechl si Milan Novotný z Přibyslavi.