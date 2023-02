Charita v Brodě má získat obchodní akademii. Některým zastupitelům nesedí cena

Definitivním vlastníkem s řádnou kupní smlouvou se Charita stane, až se jí podaří získat do dvou let dotaci na rekonstrukci a uhradí městu částku za budovu přes jedenáct milionů korun v ročních splátkách. „Jestli Charita do dvou let nezíská dotace, pak budova zůstane v majetku města,“ upřesnila místostarostka Marie Rothbauerová.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí odsouhlasil právník Ondřej Málek. Budova bývalé obchodní akademie je prázdná už od roku 2010. Město se jí snažilo několikrát prodat. „V současné době je Oblastní charita jediný seriozní zájemce,“ upozornil starosta města Zbyněk Stejskal. Jak dodal, Charita ve městě zajišťuje celou řadu důležitých sociálních služeb. „Charita má zájem budovu koupit a garantuje, že tam nebude azylový dům například pro bezdomovce. To bychom si nepřáli ,“ zdůraznil starosta.

Zastupitelka Veronika Prchalová s prodejem budovy Charitě nesouhlasila. „Jestli se v současné době prodává v Brodě rodinný domek za deset milionů korun, tak cena přes jedenáct milionů je směšná,“ poznamenala ředitelka základní školy Štáflova. Prchalová zároveň připomněla, že obchodní akademie má sloužit školství.

Brodská radnice chtěla původně otevřít v budově vzdělávací centrum, ale ukázalo se, že opravy za desítky milionů korun a provoz objektu by byly pro městskou kasu velkou zátěží.

Zastupitel Jan Schwarz hlasoval pro Charitu, z prodeje ale není nadšený. Bojí se, aby za pár let Charita nezjistila, že na provoz nestačí a akademii neprodala někomu třetímu. „I ta podmínka dvou let, kdy má Charita získat peníze, se mi nelíbí. Budova bude dva roky dál chátrat. Zajímá mě i to, jak bude po rekonstrukci vypadat,“ konstatoval zastupitel.

Jak poznamenal starosta Stejskal, na rekonstrukci dohlédnou památkáři. „Vnější vzhled budovy se nezmění. Památkáři nesouhlasí ani se zateplením objektu zvenku,“ upřesnil starosta.

Přesto, že budova obchodní akademie je přes deset let úplně prázdná, nejvíc obav měli zastupitelé, aby město o historicky cenný objekt v budoucnu nepřišlo definitivně. To lze podle právníka Ondřeje Málka částečně zajistit klauzulemi v kupní smlouvě, ale jen do určité míry dané zákonem.

Obyvatelé Havlíčkova Brodu, kteří chodí kolem opuštěné budovy už několik let, by byli rádi, kdyby se jí někdo ujal a přestala být ostudou města. Nechávat historickou budovu dlouho prázdnou není dobře. To si myslí například Josef Kadlec. „Budovu je potřeba vytápět a starat se o ni. Ještě pár let a ten barák spadne sám,“ prohlásil brodský zedník.

Historickou budovu obchodní akademie opustili studenti v roce 2010.

Od té doby je prázdná. Asi před šesti lety chtěla radnice za prázdnou školu dostat alespoň odhadní cenu, a to osm a půl milionu korun. Nikdo ale neprojevil zájem. Proto byla později cena snížena o jeden milion korun, ale ani to nepomohlo. Nakonec už v inzerci nebyla žádná minimální cena uváděna. První vážný zájemce o budovu byla společnost Futurum Regnum. Ta chtěla v bývalé obchodní akademii otevřít školicí středisko, ale projekt nedostal dotaci. Na státních dotacích skončil i návrh vybudovat v bývalé škole byty pro seniory. Nevyšel ani plán udělat z akademie muzeum.

Novou ředitelkou Oblastní charity v Havlíčkově Brodě je Veronika Vašíčková. To, že zastupitelé nakonec většinou odsouhlasili smlouvu o smlouvě budoucí, je pro ni skvělá zpráva. „Máme radost. Hned zítra, to je v úterý musíme podat žádost o dotaci a doufat, že uspějeme,“ konstatovala v pondělí 27. února ředitelka s tím, že Charita má několik budov pronajatých a málo místa. Potřebuje kvalitní zázemí. Charita chce do budovy nastěhovat všechny služby, které momentálně nabízí.