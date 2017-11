Chcete v zimě do bazénu? Chotěboř zajistí dopravu do brodské Kotliny

Chotěboř – Atraktivní službu nabídne od listopadu město Chotěboř svým občanům. Zájemci budou moci každé úterý navštívit krytý bazén v Havlíčkově Brodě.

Bazén. ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Tímto bychom chtěli vyřešit absenci bazénu v Chotěboři. Víme, že by mnoho občanů mělo zájem v zimě chodit plavat, proto jim chceme vyjít vstříc. Zabezpečíme zdarma dopravu autobusem až do havlíčkobrodské Kotliny. Autobus pak všechny zájemce samozřejmě dopraví zpátky do Chotěboře,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd.

První svoz je připraven už na 7. listopadu. Lidé budou moci nastoupit buď u hotelu Vysočina v 16.30 hodin anebo na zastávce Havlíčkova v 16.40 hodin. Využít krytý plavecký bazén v brodské Kotlině budou lidé moci zhruba na dvě hodiny.

Erika Nováková