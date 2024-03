Zpěvák, skladatel a frontman české rockové kapely Lucie David Koller přijede potěšit fanoušky do Havlíčkova Brodu. V pátek dvaadvacátého března vystoupí v tamním Klubu Oko.

David Koller vystoupí v havlíčkobrodském Klubu Oko. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

David Koller přijede do Havlíčkova Brodu s turné k albu LPXIII. Koncert začíná v havlíčkobrodském Klubu Oko v osm hodin večer. Zájemci si mohou lístky pořídit online v síti Xticket. Cena jedné vstupenky je 590 korun.

Novinkou na playlistu budou kromě písniček z alba LP XXIII a největších hitů i dlouho nehrané skladby z Kollerova debutového alba, které slaví třicet let od vydání. „Kromě novinek a největších hitů zahrajeme i písničky z mojí první sólovky. Během oslav ke třiceti letům desky Černý kočky mokrý žáby jsem si uvědomil, že stejné výročí má i toto album. A bylo by škoda si to nepřipomenout. Na koncertech z něj hrajeme jenom Chci zas v tobě spát a Na mě zapomeň. Takže některé skladby znovu oprášíme,“ komentoval David Koller.

Ten je aktuálně nominovaný na Ceny Anděl v kategoriích Album a Sólový interpret.